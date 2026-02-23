Sentencian a 2 sujetos por arranchar celular a ciudadano

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa emitió sentencia condenatoria contra 2 acusados por el delito de hurto agravado, cometido mediante la modalidad de “arranche”, en agravio de un ciudadano.

De acuerdo con los hechos acreditados en juicio, los sentenciados César Zevallos y Jaffet Rios, actuaron de manera concertada y utilizando una motocicleta, lograron sustraer un equipo celular, el cual fue posteriormente recuperado por intervención policial.

Respecto del primer acusado, se sometió a la conclusión anticipada. En el caso del segundo sentenciado J. Ríos V., fue sentenciado a 3 años y 7 meses de pena efectiva, disponiéndose la ejecución provisional de la condena por lo cual se ordenó su ubicación y captura.

Adicionalmente, el juzgado declaró fundada la revocatoria de las penas suspendidas que el referido sentenciado registraba en procesos anteriores, por procesos contra el patrimonio y seguridad pública, al verificarse la comisión de un nuevo delito doloso dentro del período de prueba y la imposición de una pena efectiva superior al umbral legal previsto. En consecuencia, deberá cumplir sucesivamente las penas revocadas, que sumadas con la pena impuesta en este proceso dan un total de 10 años y 9 meses.