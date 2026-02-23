HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO | 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO | 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO | 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
EN VIVO

Keiko Fujimori se queda sin 'cuco' comunista | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Sentencian a 2 sujetos por arranchar celular a ciudadano

Juzgado de Flagrancia revocó sentencias a acusado.

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa condena a César Zevallos y Jaffet Ríos. Fuente: Difusión.
El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Arequipa condena a César Zevallos y Jaffet Ríos. Fuente: Difusión.

El Segundo Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa emitió sentencia condenatoria contra 2 acusados por el delito de hurto agravado, cometido mediante la modalidad de “arranche”, en agravio de un ciudadano.

De acuerdo con los hechos acreditados en juicio, los sentenciados César Zevallos y Jaffet Rios, actuaron de manera concertada y utilizando una motocicleta, lograron sustraer un equipo celular, el cual fue posteriormente recuperado por intervención policial.

Respecto del primer acusado, se sometió a la conclusión anticipada. En el caso del segundo sentenciado J. Ríos V., fue sentenciado a 3 años y 7 meses de pena efectiva, disponiéndose la ejecución provisional de la condena por lo cual se ordenó su ubicación y captura.

Adicionalmente, el juzgado declaró fundada la revocatoria de las penas suspendidas que el referido sentenciado registraba en procesos anteriores, por procesos contra el patrimonio y seguridad pública, al verificarse la comisión de un nuevo delito doloso dentro del período de prueba y la imposición de una pena efectiva superior al umbral legal previsto. En consecuencia, deberá cumplir sucesivamente las penas revocadas, que sumadas con la pena impuesta en este proceso dan un total de 10 años y 9 meses.

Notas relacionadas
Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

LEER MÁS
Confirman bono de S/500 hasta por dos años para familias afectadas por lluvias en Arequipa

Confirman bono de S/500 hasta por dos años para familias afectadas por lluvias en Arequipa

LEER MÁS
Leyenda del tenis mundial: el enigma Alejandro Olmedo

Leyenda del tenis mundial: el enigma Alejandro Olmedo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿A qué hora juega CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026?

Helicóptero de la FAP es hallado en Arequipa y confirman 4 tripulantes y 11 pasajeros muertos

¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

Judicialidad

Seguimos fortaleciendo las Unidades de Flagrancia

Corte de Tumbes participa en sesión ordinaria de Instancia Regional

Corte del Santa convoca a mujeres líderes para integrar el Programa de Orientadoras Judiciales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Hernando de Soto EN VIVO: Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

Rafael López Aliaga se estanca en 14.6% y crece el electorado que elige candidato

Balcázar en expectativa por la situación ministerial: visitas al despacho, presión de partidos y ministros que se posicionan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025