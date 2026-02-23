HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO | 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO | 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO | 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
EN VIVO

Keiko Fujimori se queda sin 'cuco' comunista | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura en ordenación arzobispal

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, asistió a la celebración eucarística de la Ordenación Episcopal de monseñor Luciano Maza Huamán.

La participación de autoridades regionales subraya la importancia de este evento religioso en la comunidad piurana. Fuente: Difusión.
La participación de autoridades regionales subraya la importancia de este evento religioso en la comunidad piurana. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, junto a otras autoridades de la región, participó de la celebración eucarística con ocasión de la Ordenación Episcopal y Toma de Posesión Canónica del nuevo arzobispo de la Arquidiócesis Metropolitana de Piura y Tumbes, monseñor Luciano Maza Huamán.

Notas relacionadas
Las secuelas del corte masivo de energía en Piura: pérdidas económicas, riesgos para la salud y gran indignación

Las secuelas del corte masivo de energía en Piura: pérdidas económicas, riesgos para la salud y gran indignación

LEER MÁS
Piura: ciudadano asegura que le ofrecieron dinero para participar de caravana de Keiko Fujimori

Piura: ciudadano asegura que le ofrecieron dinero para participar de caravana de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura participó en instalación de la Plataforma de Defensa Civil Regional 2026

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura participó en instalación de la Plataforma de Defensa Civil Regional 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Piura se une a la lucha contra la criminalidad en el transporte multimodal

Corte de Piura se une a la lucha contra la criminalidad en el transporte multimodal

LEER MÁS
Sentencian a 2 sujetos por arranchar celular a ciudadano

Sentencian a 2 sujetos por arranchar celular a ciudadano

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura en ordenación arzobispal

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

Corte de Piura se une a la lucha contra la criminalidad en el transporte multimodal

Judicialidad

Corte de Piura se une a la lucha contra la criminalidad en el transporte multimodal

Presidente de la Corte de Piura recibió visita protocolar de comandante de la Primera Zona Naval

Sentencian a 2 sujetos por arranchar celular a ciudadano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Balcázar plagió la tesis de su propio hijo para publicarla como un libro de su autoría

Multa por no votar en Elecciones Generales Perú 2026: revisa aquí los montos por distrito

Hernando de Soto EN VIVO: Presidente José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete este martes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025