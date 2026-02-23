Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura en ordenación arzobispal

La participación de autoridades regionales subraya la importancia de este evento religioso en la comunidad piurana. Fuente: Difusión.

La participación de autoridades regionales subraya la importancia de este evento religioso en la comunidad piurana. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, junto a otras autoridades de la región, participó de la celebración eucarística con ocasión de la Ordenación Episcopal y Toma de Posesión Canónica del nuevo arzobispo de la Arquidiócesis Metropolitana de Piura y Tumbes, monseñor Luciano Maza Huamán.