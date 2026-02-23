Presidente de Corte y nuevo jefe de la DIVPOL sostienen importante reunión de trabajo

Como parte de agenda de trabajo, el presidente de Corte, el Dr. Oscar Pérez Sánchez se reunió hoy con el jefe de la División Policial de Chimbote, Cnel. PNP José Ángel Paico Cayao con el fin de fortalecer el compromiso institucional y coordinar las próximas acciones para dar respuesta a las necesidades de nuestro distrito judicial.

El alto oficial fue recibido por el titular de nuestra Corte Superior, quien le manifestó su firme deseo de continuar trabajando coordinadamente con la Policía Nacional, así como con el resto de operadores del sistema de justicia, por el bien de la población.