Corte de La Libertad rindió emotivo homenaje a las madres judiciales

En una significativa muestra de reconocimiento y gratitud, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, la Asociación de Damas del Poder Judicial de La Libertad, y el Sindicato de Trabajadores ofrecieron un emotivo homenaje a las magistradas de todas las instancias y a las servidoras judiciales que integran la institución, con motivo del Día de la Madre.

La actividad fue presidida por la titular de la Corte y de la Asociación de Damas de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, quien reconoció la increíble y sacrificada labor que desempeñan las madres, tanto en sus respectivos hogares como en sus funciones como servidoras de la institución.

“Como madre también he tenido que buscar la manera de dividir mi tiempo sabiamente para compartir con mis hijas y para cumplir con mi labor como servidora pública. Sé que muchas veces, hemos sacrificado nuestros momentos familiares, y hemos priorizado la atención de los usuarios que esperan una atención célere. Esto es digno de admirar en cada una de ustedes. Gracias por su compromiso e identificación con nuestra Corte bicentenaria”, remarcó la doctora León Velásquez.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores, César Rodríguez Rumay, felicitó a las madres y recalcó que esta celebración es un merecido homenaje a todas ellas que, sin ser perfectas, buscan la excelencia en su trabajo y para sus familias.

Durante la celebración, las juezas, así como servidoras jurisdiccionales y administrativas, disfrutaron de una cálida tarde-noche llena de música, canto, baile, sorteos y premios, en un ambiente de confraternidad que destacó su valioso aporte en su doble rol de madres y profesionales al servicio de la justicia.

El evento también contó con la participación activa de las integrantes de la Asociación de Damas y la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores, quienes se sumaron a esta jornada especial, fortaleciendo los lazos de unidad y aprecio hacia todas las madres que forman parte de esta primera Corte del Perú republicano.