HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Congreso convertido en chacra fujimorista y crisis en la frontera | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Corte de La Libertad rindió emotivo homenaje a las madres judiciales

La Corte Superior de Justicia de La Libertad homenajeó a sus magistradas y servidoras judiciales en el Día de la Madre, destacando su labor tanto en el hogar como en la justicia.

El evento incluyó música y baile, y contó con la participación del Sindicato de Trabajadores. Fuente: Difusión.
El evento incluyó música y baile, y contó con la participación del Sindicato de Trabajadores. Fuente: Difusión.

En una significativa muestra de reconocimiento y gratitud, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, la Asociación de Damas del Poder Judicial de La Libertad, y el Sindicato de Trabajadores ofrecieron un emotivo homenaje a las magistradas de todas las instancias y a las servidoras judiciales que integran la institución, con motivo del Día de la Madre.

La actividad fue presidida por la titular de la Corte y de la Asociación de Damas de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, quien reconoció la increíble y sacrificada labor que desempeñan las madres, tanto en sus respectivos hogares como en sus funciones como servidoras de la institución.

Como madre también he tenido que buscar la manera de dividir mi tiempo sabiamente para compartir con mis hijas y para cumplir con mi labor como servidora pública. Sé que muchas veces, hemos sacrificado nuestros momentos familiares, y hemos priorizado la atención de los usuarios que esperan una atención célere. Esto es digno de admirar en cada una de ustedes. Gracias por su compromiso e identificación con nuestra Corte bicentenaria”, remarcó la doctora León Velásquez.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores, César Rodríguez Rumay, felicitó a las madres y recalcó que esta celebración es un merecido homenaje a todas ellas que, sin ser perfectas, buscan la excelencia en su trabajo y para sus familias.

Durante la celebración, las juezas, así como servidoras jurisdiccionales y administrativas, disfrutaron de una cálida tarde-noche llena de música, canto, baile, sorteos y premios, en un ambiente de confraternidad que destacó su valioso aporte en su doble rol de madres y profesionales al servicio de la justicia.

El evento también contó con la participación activa de las integrantes de la Asociación de Damas y la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores, quienes se sumaron a esta jornada especial, fortaleciendo los lazos de unidad y aprecio hacia todas las madres que forman parte de esta primera Corte del Perú republicano.

Notas relacionadas
Juzgado de Trabajo de la Corte de La Libertad implementa buena práctica para acceso y transcripción de audiencias en materia laboral

Juzgado de Trabajo de la Corte de La Libertad implementa buena práctica para acceso y transcripción de audiencias en materia laboral

LEER MÁS
Corte de La Libertad agiliza procesos de tenencia y régimen de visitas gracias a la implementación de la oralidad en familia

Corte de La Libertad agiliza procesos de tenencia y régimen de visitas gracias a la implementación de la oralidad en familia

LEER MÁS
Tercera Sala Laboral de la Corte de La Libertad garantiza justicia oportuna en procesos de adultos mayores

Tercera Sala Laboral de la Corte de La Libertad garantiza justicia oportuna en procesos de adultos mayores

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nueve meses de prisión preventiva para exgerente de Sinsicap y cuatro sujetos por presunta tenencia ilegal de armas y explosivos

Nueve meses de prisión preventiva para exgerente de Sinsicap y cuatro sujetos por presunta tenencia ilegal de armas y explosivos

LEER MÁS
Unidad de Flagrancia ordena prisión para dos sujetos por robo a una transeúnte

Unidad de Flagrancia ordena prisión para dos sujetos por robo a una transeúnte

LEER MÁS
Gracias a la oralidad, Juez de Familia de La Libertad resolvió proceso de tenencia en menos de un mes

Gracias a la oralidad, Juez de Familia de La Libertad resolvió proceso de tenencia en menos de un mes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gustavo Cazonatti confía en obtener el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

Judicialidad

Corte de La Libertad provee más de 31 mil escritos en quince días

Presidenta de la Corte inaugura Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Paiján

Magistrados de La Libertad participan a los actos celebratorios por el Día del Juez y de la Jueza

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025