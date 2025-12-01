Juzgado de Trabajo de la Corte de La Libertad implementa buena práctica para acceso y transcripción de audiencias en materia laboral

Los resultados son positivos, con una reducción en las solicitudes de acceso a audiencias y un compromiso por parte del equipo. Fuente: Difusión.

Una nueva buena práctica ha sido implementada por el magistrado del Sétimo Juzgado de Trabajo de Trujillo, José Miguel Saldarriaga Medina, en su respectivo despacho con la finalidad de generar un acceso rápido a las audiencias y a la transcripción de las mismas en la especialidad laboral.

Se trata de la creación e inserción de dos códigos QR en las resoluciones que emite el juez, los cuales permite que tanto los magistrados como los servidores y las partes procesales, puedan acceder no solo a los videos de las audiencias, sino también a la transcripción y al resumen de las mismas, desde el inicio hasta el final de cada diligencia, optimizando los tiempos en la tramitación y la emisión de la decisión en cada proceso.

El magistrado Saldarriaga Medina explicó que tanto la transcripción como el resumen de las audiencias se realizan gracias a la utilización de Gemini, una herramienta impulsada por inteligencia artificial que forma parte de las opciones gratuitas que brinda Google, la cual permite que las audiencias que se llevan a cabo a través de Google Meet sean procesadas en un plazo máximo de 20 minutos, acortando las horas hombre usadas para dicha labor.

Asimismo, beneficia a los magistrados y a las partes intervinientes en los procesos, ya que esta buena práctica ofrece la posibilidad de obtener la información detallada en minutos de las incidencias más importantes ocurridas en las diligencias, eliminando la necesidad de escuchar las audiencias en su totalidad.

Por otro lado, el juez del Sétimo Juzgado de Trabajo manifestó que desde que instituyeron esta práctica, se han visualizado resultados positivos, entre los cuales destacó la disminución de las solicitudes de los abogados para el acceso de las audiencias. Además, indicó que pronto se reunirá con sus pares para su socialización y posterior propuesta ante la Presidencia de esta Corte Superior de Justicia como una buena práctica.

Finalmente, expresó que la justicia laboral es una justicia social que requiere celeridad por lo que, tanto los jueces como el equipo jurisdiccional está comprometido a ofrecer un servicio de calidad y oportuno, es por ello que se vienen implementando diferentes acciones que permiten optimizar la labor en beneficio de los usuarios.