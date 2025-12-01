HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Judicialidad

Tercera Sala Laboral de la Corte de La Libertad garantiza justicia oportuna en procesos de adultos mayores

Magistrados de la Tercera Sala Laboral implementan acciones para tramitar casos de adultos mayores en un máximo de 20 días, priorizando su atención. Este esfuerzo busca ofrecer un servicio rápido y eficiente.

Con un compromiso por mejorar la justicia laboral, los magistrados logran tramitar el 100% de los procesos. Fuente: Difusión.
Con un compromiso por mejorar la justicia laboral, los magistrados logran tramitar el 100% de los procesos. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de ofrecer un servicio oportuno y prioritario, sobre todo en casos vinculados a los adultos mayores, los magistrados de la Tercera Sala Laboral vienen implementado una serie de acciones que permiten tramitar de manera eficiente dichos procesos, atendiéndolos y culminándolos en un plazo máximo de 20 días.

El presidente de la sala, José Cabrejo Villegas, mencionó que el 90% de los casos que diligencian corresponden a procesos por remuneraciones y devengados, cuya parte demandante son personas en condición de vulnerabilidad, como adultos mayores y personas que padecen de enfermedades autoinmunes o requieren de una atención especial de salud.

Asimismo, indicó que el colegiado -conformado además por las doctoras Tiana Marina Otiniano López y Silvia Elizabeth Meléndez García- están trabajando constantemente para resolver de manera oportuna los casos que ingresan a sus despachos, logrando tramitar el 100% de los procesos y, al mismo tiempo, cumplir con las metas de productividad que estipula el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

 “Actualmente no contamos con carga procesal pendiente de tramitar y eso es gracias a la sinergia entre los tres magistrados y los servidores que conformamos esta sala. Aquí todos hemos internalizado que no solo resolvemos simples expedientes, sino dramas humanos que requieren una atención rápida en beneficio de los usuarios”, remarcó el doctor Cabrejo Villegas.

Por otro lado, ratificaron su compromiso de continuar mejorando el servicio en materia laboral, con la participación activa de todos sus integrantes en las jornadas de descarga procesal, así como con el arribo de acuerdos importantes que contribuyan a ofrecer una justicia célere.

 “Nuestra sala identificó que el principal cuello de botella en los procesos contenciosos-administrativos, laborales y previsionales es la ejecución de la sentencia. Por ello, hemos tomado la decisión de que este proceso comience desde la emisión de la resolución del ‘cúmplase’ para contribuir a su celeridad”.

Finalmente, mencionó que otro de los acuerdos tomados en este colegiado responde a la inercia de algunas instituciones públicas ante la orden de la liquidación de devengados. “Hemos acordado que ante el incumplimiento reiterado de la administración pública respecto a la liquidación de devengados e intereses, este órgano jurisdiccional dispondrá que la Oficina de Pericias Contables realice dicha acción, a fin de evitar las dilaciones innecesarias”, puntualizó.

Notas relacionadas
Gracias a la oralidad, Juez de Familia de La Libertad resolvió proceso de tenencia en menos de un mes

Gracias a la oralidad, Juez de Familia de La Libertad resolvió proceso de tenencia en menos de un mes

LEER MÁS
Magistrado de la Unidad de Flagrancia dispone prisión preventiva a investigado de robo

Magistrado de la Unidad de Flagrancia dispone prisión preventiva a investigado de robo

LEER MÁS
Juez de Flagrancia dispone prisión preventiva para sujeto acusado de robo

Juez de Flagrancia dispone prisión preventiva para sujeto acusado de robo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de La Libertad provee más de 31 mil escritos en quince días

Corte de La Libertad provee más de 31 mil escritos en quince días

LEER MÁS
Presidenta de la Corte inaugura Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Paiján

Presidenta de la Corte inaugura Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Paiján

LEER MÁS
Magistrados de La Libertad participan a los actos celebratorios por el Día del Juez y de la Jueza

Magistrados de La Libertad participan a los actos celebratorios por el Día del Juez y de la Jueza

LEER MÁS
Más de 10 mil actos procesales se realizaron en III Mega Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal

Más de 10 mil actos procesales se realizaron en III Mega Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gustavo Cazonatti confía en obtener el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

Pastor evangélico es intervenido cuando intentaba ingresar chips y una memoria micro SD a penal de Lurigancho

Judicialidad

Corte de La Libertad provee más de 31 mil escritos en quince días

Presidenta de la Corte inaugura Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Paiján

Magistrados de La Libertad participan a los actos celebratorios por el Día del Juez y de la Jueza

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña defiende a su hermano prófugo: "Estamos buscando que sea investigado en libertad"

EN VIVO Resultados de elecciones primarias en Apra y Renovación Popular: sigue minuto a minuto el conteo de votos

Elecciones primarias: 83.000 afiliados del APRA y Renovación Popular votarán por sus candidatos este domingo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025