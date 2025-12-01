Tercera Sala Laboral de la Corte de La Libertad garantiza justicia oportuna en procesos de adultos mayores

Con un compromiso por mejorar la justicia laboral, los magistrados logran tramitar el 100% de los procesos. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de ofrecer un servicio oportuno y prioritario, sobre todo en casos vinculados a los adultos mayores, los magistrados de la Tercera Sala Laboral vienen implementado una serie de acciones que permiten tramitar de manera eficiente dichos procesos, atendiéndolos y culminándolos en un plazo máximo de 20 días.

El presidente de la sala, José Cabrejo Villegas, mencionó que el 90% de los casos que diligencian corresponden a procesos por remuneraciones y devengados, cuya parte demandante son personas en condición de vulnerabilidad, como adultos mayores y personas que padecen de enfermedades autoinmunes o requieren de una atención especial de salud.

Asimismo, indicó que el colegiado -conformado además por las doctoras Tiana Marina Otiniano López y Silvia Elizabeth Meléndez García- están trabajando constantemente para resolver de manera oportuna los casos que ingresan a sus despachos, logrando tramitar el 100% de los procesos y, al mismo tiempo, cumplir con las metas de productividad que estipula el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

“Actualmente no contamos con carga procesal pendiente de tramitar y eso es gracias a la sinergia entre los tres magistrados y los servidores que conformamos esta sala. Aquí todos hemos internalizado que no solo resolvemos simples expedientes, sino dramas humanos que requieren una atención rápida en beneficio de los usuarios”, remarcó el doctor Cabrejo Villegas.

Por otro lado, ratificaron su compromiso de continuar mejorando el servicio en materia laboral, con la participación activa de todos sus integrantes en las jornadas de descarga procesal, así como con el arribo de acuerdos importantes que contribuyan a ofrecer una justicia célere.

“Nuestra sala identificó que el principal cuello de botella en los procesos contenciosos-administrativos, laborales y previsionales es la ejecución de la sentencia. Por ello, hemos tomado la decisión de que este proceso comience desde la emisión de la resolución del ‘cúmplase’ para contribuir a su celeridad”.

Finalmente, mencionó que otro de los acuerdos tomados en este colegiado responde a la inercia de algunas instituciones públicas ante la orden de la liquidación de devengados. “Hemos acordado que ante el incumplimiento reiterado de la administración pública respecto a la liquidación de devengados e intereses, este órgano jurisdiccional dispondrá que la Oficina de Pericias Contables realice dicha acción, a fin de evitar las dilaciones innecesarias”, puntualizó.