Judicialidad

Corte de La Libertad agiliza procesos de tenencia y régimen de visitas gracias a la implementación de la oralidad en familia

La Corte Superior de Justicia de La Libertad implementa un modelo de oralidad en familias para optimizar procesos de tenencia y visitas desde el 29 de abril, con cerca de 20 casos tramitados en dos semanas.

Este nuevo enfoque promueve la conciliación y prioriza el interés superior del niño en los cinco órganos. Fuente: Difusión.
Con el objetivo de mejorar la atención y tramitación de los procesos en la especialidad de familia, la Corte Superior de Justicia de La Libertad ha implementado con éxito el modelo de oralidad en familia desde el pasado 29 de abril, específicamente en los casos de tenencia y régimen de visitas; logrando tramitar cerca de 20 procesos en sus primeras dos semanas de funcionamiento.

Esta iniciativa ya se aplica en los cinco órganos jurisdiccionales que conforman el Primer Submódulo Corporativo de Familia, y busca ofrecer una justicia más rápida y accesible en beneficio de los usuarios de la región, bajo un nuevo esquema que promueve la conciliación como vía preferente para la resolución de conflictos y prioriza el interés superior del niño.

Con este nuevo enfoque, los jueces evaluarán cada demanda para clasificarlas como casos sencillos o complejos. Los casos sencillos serán derivados a la etapa de mediación, la cual está a cargo de un profesional del equipo multidisciplinario, quien tiene un plazo máximo de 10 días para facilitar el diálogo y lograr acuerdos entre las partes en beneficio de sus hijos.

Una vez alcanzado un acuerdo, el juez convocará una audiencia judicial extraordinaria para su ratificación. Con la opinión favorable del Ministerio Público, se emitirá el Acta de Conciliación Judicial, lo que permitirá concluir el proceso de forma anticipada.

La oralidad en familia representa un avance significativo en la eficiencia del sistema judicial, ya que reduce el tiempo de resolución de los casos de 12 meses a solo 30 días, lo que también contribuye a disminuir la carga procesal del módulo de familia. Además, este modelo fortalece la comunicación entre los padres, protege el vínculo paterno-filial y reduce los costos del trámite.

Cabe indicar que, la ceremonia de inauguración de esta importante implementación contó con la participación de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi; el consejero responsable del PpR Familia, Johnny Cáceres Valencia; demás integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; y la presidenta de la Corte de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, quien reafirmó su compromiso con la modernización de la justicia en favor de las poblaciones más vulnerables, como los niños, niñas y adolescentes.

