Judicialidad

Magistrados de La Libertad realizan Feria Itinerante en el distrito de Agallpampa

Los magistrados de Otuzco organizaron una feria itinerante en Agallpampa para acercar la justicia a comunidades vulnerables, ofreciendo orientación jurídica gratuita a 30 personas.

Durante el evento, se brindaron charlas informativas sobre la Ley 30364 y otros temas legales. Fuente: Difusión.
Con el objetivo de continuar acercando la justicia a zonas alejadas de la región, los magistrados de la sede judicial de Otuzco, en coordinación con los integrantes de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y el programa Justicia en tu Comunidad, llevaron a cabo una feria itinerante en el distrito de Agallpampa, en la provincia de Otuzco.

Durante esta jornada, que se desarrolló de ocho de la mañana a una de la tarde, los magistrados atendieron a un total de 30 personas, quienes se acercaron a los stands para recibir orientación jurídica en casos relacionados con pensión de alimentos, filiación, ejecución y rectificación de actas, entre otros.

Asimismo, se ofreció una charla informativa sobre la Ley 30364, además de brindar información sobre procesos civiles, laborales y penales, así como sobre la prevención y sanción de casos de violencia familiar. También se realizó el seguimiento de trámites, la verificación de expedientes y el registro de una demanda de alimentos.

Durante la labor itinerante, los jueces Luis León Reinallt y Natali Cajusol Bravo, del Juzgado Civil y del Juzgado de Paz Letrado con adición de funciones de Investigación Preparatoria, respectivamente, junto con el juez de paz de Agallpampa, Juan Blas Hilario, agradecieron el apoyo tanto de la presidenta Cecilia Milagros León Velásquez como de la municipalidad de la zona, por permitirles acercar la justicia a la comunidad y absolver sus dudas.

Este evento también contó con la participación de los servidores jurisdiccionales de la sede de Otuzco, la Defensoría Pública y el Centro de Emergencia Mujer de dicha provincia, quienes se sumaron para ofrecer sus servicios gratuitos a los pobladores de Agallpampa.

