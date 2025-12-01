Magistrado de Flagrancia dispone prisión preventiva para sujeto investigado por maltrato animal

La ley peruana prevé penas de hasta cinco años por actos de crueldad contra animales. Fuente: Difusión.

La ley peruana prevé penas de hasta cinco años por actos de crueldad contra animales. Fuente: Difusión.

Ronald Paredes Carrascal esperará el inicio de su juicio oral internado en el penal de varones de El Milagro, así lo dispuso el magistrado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, Hilmer Barboza Hernández, durante la audiencia de prisión preventiva que se realizó en contra del imputado.

El pasado 25 de mayo, efectivos policiales fueron alertados de la presunta acción violenta que habría realizado Paredes Carrascal contra un perro, por las inmediaciones del Mall Aventura Plaza.

A través de un video presentado por un testigo, los agentes del orden habrían visualizado a Ronald Paredes golpear al animal con ladrillos y piedras para luego dejarlo abandonado por lo que, inmediatamente procedieron a la búsqueda del imputado y el traslado del can al veterinario para su atención.

Pese a las acciones realizadas, el animal habría fallecido debido al poli trauma pulmonar y otros factores que le ocasionaron los golpes contundentes que presuntamente recibió de Paredes Carrascal.

Ante las pruebas preliminares presentadas y tras evaluar los elementos de convicción, el juez de la Unidad de Flagrancia de Trujillo declaró fundada la prisión preventiva, ordenando tres meses de internamiento para el ahora investigado.

Cabe indicar que el delito de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres se encuentra previsto en el artículo 206º del Código Penal peruano y sanciona a quien incurre en él a una pena privativa de la libertad de hasta cinco años.