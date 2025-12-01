Juez de Flagrancia dispone prisión preventiva para sujeto acusado de robo

El incidente ocurrido el 16 de mayo, donde el imputado amenazó con un arma blanca al conductor para robar su vehículo. Fuente: Difusión.

El incidente ocurrido el 16 de mayo, donde el imputado amenazó con un arma blanca al conductor para robar su vehículo. Fuente: Difusión.

Por su presunta participación en el robo a un taxista, el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo dispuso que Braham Sánchez Ceballos espere el inicio de su juicio oral, internado en el penal de varones de El Milagro.

De acuerdo al testimonio de la víctima, el pasado 16 de mayo, el imputado le solicitó un servicio de taxi para el distrito de La Esperanza. En el trayecto, Sánchez Ceballos le habría pedido que se desvíe, hecho que hizo dudar al agraviado, quien decidió no continuar con el traslado y estacionar su vehículo.

En ese momento, el ahora investigado lo habría amenazado con un arma blanca y obligado a descender de su unidad, con la finalidad de escapar conduciendo el vehículo. Sin embargo, debido a las maniobras temerarias, el agraviado pudo interceptar la huida y enfrentar al presunto delincuente hasta reducirlo.

Gracias a vecinos de la zona, personal policial tuvo conocimiento del robo en progreso y logró capturar a Braham Sánchez, quien fue trasladado a la comisaría para las diligencias respectivas.

Ante las pruebas presentadas y tras evaluar los elementos de convicción, el magistrado de la Corte de La Libertad ordenó cuatro meses de prisión preventiva, por lo que el imputado deberá cumplir con la medida coercitiva recluido en el penal.

De determinar su participación, Braham Sánchez podría recibir una condena de hasta treinta años de cárcel, conforme lo indica los artículos 188º y 189º del Código Penal peruano.