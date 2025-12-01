HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Judicialidad

Juez de Flagrancia dispone prisión preventiva para sujeto acusado de robo

El juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo ordena prisión preventiva para Braham Sánchez por su presunta participación en el robo a un taxista.

El incidente ocurrido el 16 de mayo, donde el imputado amenazó con un arma blanca al conductor para robar su vehículo. Fuente: Difusión.
El incidente ocurrido el 16 de mayo, donde el imputado amenazó con un arma blanca al conductor para robar su vehículo. Fuente: Difusión.

Por su presunta participación en el robo a un taxista, el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo dispuso que Braham Sánchez Ceballos espere el inicio de su juicio oral, internado en el penal de varones de El Milagro.

De acuerdo al testimonio de la víctima, el pasado 16 de mayo, el imputado le solicitó un servicio de taxi para el distrito de La Esperanza. En el trayecto, Sánchez Ceballos le habría pedido que se desvíe, hecho que hizo dudar al agraviado, quien decidió no continuar con el traslado y estacionar su vehículo.

 En ese momento, el ahora investigado lo habría amenazado con un arma blanca y obligado a descender de su unidad, con la finalidad de escapar conduciendo el vehículo. Sin embargo, debido a las maniobras temerarias, el agraviado pudo interceptar la huida y enfrentar al presunto delincuente hasta reducirlo.

Gracias a vecinos de la zona, personal policial tuvo conocimiento del robo en progreso y logró capturar a Braham Sánchez, quien fue trasladado a la comisaría para las diligencias respectivas.

Ante las pruebas presentadas y tras evaluar los elementos de convicción, el magistrado de la Corte de La Libertad ordenó cuatro meses de prisión preventiva, por lo que el imputado deberá cumplir con la medida coercitiva recluido en el penal.

De determinar su participación, Braham Sánchez podría recibir una condena de hasta treinta años de cárcel, conforme lo indica los artículos 188º y 189º del Código Penal peruano.

Notas relacionadas
Módulo Judicial Integrado en Violencia impulsa primer Taller de Empoderamiento Económico

Módulo Judicial Integrado en Violencia impulsa primer Taller de Empoderamiento Económico

LEER MÁS
Corte de La Libertad endosa más de un millón de soles durante primera semana en Jornada Nacional de Depósitos Judiciales

Corte de La Libertad endosa más de un millón de soles durante primera semana en Jornada Nacional de Depósitos Judiciales

LEER MÁS
Colegiado de Flagrancia ordena cárcel efectiva para sujeto por poseer ilegalmente municiones

Colegiado de Flagrancia ordena cárcel efectiva para sujeto por poseer ilegalmente municiones

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Multitudinaria feria por la No Violencia a la Mujer en Bustamante y Rivero

Multitudinaria feria por la No Violencia a la Mujer en Bustamante y Rivero

LEER MÁS
Presidenta de La Corte entrega 65 depósitos judiciales a madre alimentista de manera virtual

Presidenta de La Corte entrega 65 depósitos judiciales a madre alimentista de manera virtual

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Torre Trecca de Essalud: el monumento a la burocracia que estuvo 50 años abandonado y ahora prometen reactivar con S/500 millones

Federico Danton, último hijo de Alan García, reapareció en medio de las elecciones internas del APRA

Fuerte incendio consume vivienda en el Rímac: al menos 7 unidades de bomberos atienden emergencia

Judicialidad

Módulo Judicial Integrado en Violencia impulsa primer Taller de Empoderamiento Económico

Corte de La Libertad endosa más de un millón de soles durante primera semana en Jornada Nacional de Depósitos Judiciales

Colegiado de Flagrancia ordena cárcel efectiva para sujeto por poseer ilegalmente municiones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Federico Danton, último hijo de Alan García, reapareció en medio de las elecciones internas del APRA

Óscar Acuña: Fiscalía solicita prisión preventiva contra hermano de César Acuña por caso Frigoinca

Enrique Valderrama: ¿Quién es el joven abogado que representará al APRA en las Elecciones 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025