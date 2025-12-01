HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Más de cinco años de cárcel para sujeto que asaltó a transeúnte

Jorge Luis Rojas Abanto fue condenado a cinco años y cinco meses de cárcel por participar en el asalto a un transeúnte en Trujillo. La sentencia fue dictada por el juez José González Pajuelo.

La pena se cumplirá hasta octubre de 2030. Fuente: Difusión.
Tras aceptar su participación en el asalto a un transeúnte, Jorge Luis Rojas Abanto recibió una condena de cinco años, cinco meses y cinco días de cárcel efectiva. Dicha sentencia fue otorgada por el magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, José González Pajuelo.

El 25 de mayo, personal policial que se encontraba patrullando por las inmediaciones de las calles Atahualpa y Sinchi Roca, visualizaron a Rojas Abanto, quien, en actitud sospechosa, corría y se despojaba de su polo, aparentemente para evitar ser identificado por alguien, por lo que procedieron a intervenirlo.

Posteriormente, se apersonó el agraviado, identificando a Jorge Rojas como el sujeto que, acompañado de cuatro cómplices aún no identificados, lo interceptó y le sustrajo su equipo móvil y 600 soles. En el registro de sus pertenencias, a Rojas Abanto se le encontró el celular de la víctima, siendo trasladado a la Unidad de Flagrancia.

En la audiencia, el ahora sentenciado aceptó la comisión del delito de hurto agravado y se sujetó a la terminación anticipada de su proceso. Ante ello, el juez de la Unidad de Flagrancia de Trujillo ordenó la pena efectiva de cárcel, la cual terminará en octubre de 2030. Además, le fijó una reparación civil de mil soles a favor del agraviado, por concepto de reparación civil.

