HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Judicialidad

Gracias a la oralidad, Juez de Familia de La Libertad resolvió proceso de tenencia en menos de un mes

La Corte Superior de Justicia de La Libertad reporta resultados positivos tras 21 días de implementar un nuevo modelo de oralidad en casos familiares. Un proceso de tenencia se resolvió en menos de un mes.

La demanda de tenencia fue admitida en solo nueve días, gracias a su calificación como proceso simple. Fuente: Difusión.
La demanda de tenencia fue admitida en solo nueve días, gracias a su calificación como proceso simple. Fuente: Difusión.

A tan solo 21 días de la implementación del nuevo modelo de oralidad en materia de familia en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, ya se registran resultados concretos que evidencian su impacto positivo en la administración de justicia. Un proceso de tenencia fue resuelto en tiempo récord, en menos de un mes, garantizando la atención oportuna y prioritaria de los derechos de los niños.

La administradora del Módulo Corporativo de Familia, Emperatriz Campos Guillén, informó que la demanda fue presentada el 21 de abril y admitida nueve días después por el juez del Primer Juzgado de Familia, Víctor Candelario León Martell, quien la calificó como proceso simple, lo que permitió su tratamiento bajo los parámetros del modelo oral y la Mediación Intrajudicial Familiar. Este nuevo enfoque busca optimizar los tiempos procesales, reducir la carga judicial y brindar un servicio de justicia más cercano, eficiente y humanizado.

Uno de los pilares de este modelo es la mediación intrajudicial, herramienta que promueve la resolución consensuada de conflictos en beneficio del núcleo familiar. En este caso, la psicóloga Vanessa Gallardo Rodríguez, del equipo multidisciplinario del módulo, coordinó la sesión de mediación que se llevó a cabo el 19 de mayo. En ella, las partes lograron arribar a un preacuerdo de tenencia compartida.

Este acuerdo fue posteriormente validado en una audiencia especial extraordinaria, presidida por el magistrado del Primer Juzgado de Familia, Víctor Candelario León Martell, quien -en solo ocho minutos- culminó el proceso de forma satisfactoria y en un plazo significativamente menor al promedio habitual.

Cabe indicar que, la implementación del modelo de oralidad en familia en la Corte de La Libertad, está contribuyendo de manera positiva a ofrecer una justicia célere, eficaz y centrada en el interés superior del niño, garantizando procesos más ágiles y resoluciones oportunas que impacten en la vida de los usuarios y usuarias del sistema judicial.

Notas relacionadas
Módulo Judicial Integrado en Violencia impulsa primer Taller de Empoderamiento Económico

Módulo Judicial Integrado en Violencia impulsa primer Taller de Empoderamiento Económico

LEER MÁS
Corte de La Libertad endosa más de un millón de soles durante primera semana en Jornada Nacional de Depósitos Judiciales

Corte de La Libertad endosa más de un millón de soles durante primera semana en Jornada Nacional de Depósitos Judiciales

LEER MÁS
Colegiado de Flagrancia ordena cárcel efectiva para sujeto por poseer ilegalmente municiones

Colegiado de Flagrancia ordena cárcel efectiva para sujeto por poseer ilegalmente municiones

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

LEER MÁS
CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

LEER MÁS
San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de La Libertad inaugura Laboratorio de Química y Toxicología de la Unidad de Flagrancia de Trujillo

Corte Superior de Justicia de La Libertad inaugura Laboratorio de Química y Toxicología de la Unidad de Flagrancia de Trujillo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Judicialidad

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025