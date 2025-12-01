Gracias a la oralidad, Juez de Familia de La Libertad resolvió proceso de tenencia en menos de un mes

A tan solo 21 días de la implementación del nuevo modelo de oralidad en materia de familia en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, ya se registran resultados concretos que evidencian su impacto positivo en la administración de justicia. Un proceso de tenencia fue resuelto en tiempo récord, en menos de un mes, garantizando la atención oportuna y prioritaria de los derechos de los niños.

La administradora del Módulo Corporativo de Familia, Emperatriz Campos Guillén, informó que la demanda fue presentada el 21 de abril y admitida nueve días después por el juez del Primer Juzgado de Familia, Víctor Candelario León Martell, quien la calificó como proceso simple, lo que permitió su tratamiento bajo los parámetros del modelo oral y la Mediación Intrajudicial Familiar. Este nuevo enfoque busca optimizar los tiempos procesales, reducir la carga judicial y brindar un servicio de justicia más cercano, eficiente y humanizado.

Uno de los pilares de este modelo es la mediación intrajudicial, herramienta que promueve la resolución consensuada de conflictos en beneficio del núcleo familiar. En este caso, la psicóloga Vanessa Gallardo Rodríguez, del equipo multidisciplinario del módulo, coordinó la sesión de mediación que se llevó a cabo el 19 de mayo. En ella, las partes lograron arribar a un preacuerdo de tenencia compartida.

Este acuerdo fue posteriormente validado en una audiencia especial extraordinaria, presidida por el magistrado del Primer Juzgado de Familia, Víctor Candelario León Martell, quien -en solo ocho minutos- culminó el proceso de forma satisfactoria y en un plazo significativamente menor al promedio habitual.

Cabe indicar que, la implementación del modelo de oralidad en familia en la Corte de La Libertad, está contribuyendo de manera positiva a ofrecer una justicia célere, eficaz y centrada en el interés superior del niño, garantizando procesos más ágiles y resoluciones oportunas que impacten en la vida de los usuarios y usuarias del sistema judicial.