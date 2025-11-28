ODANC La Libertad obtiene tercer lugar en Concurso Nacional de Buenas Prácticas y Productividad en Control Funcional 2025

Con la implementación de la iniciativa “La Queja Móvil, con Acceso a la Justicia”, la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de La Libertad (ODANC-La Libertad) ocupó el tercer lugar en la categoría de atención al ciudadano del Concurso Nacional de Buenas Prácticas y Productividad en Control Funcional 2025, organizado por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.

Este proyecto permitió que los magistrados y personal del órgano de control se instalen en lugares de alta concurrencia de los usuarios, a fin de atender de manera personalizada las quejas, dudas y consultas de los litigantes respecto a sus procesos judiciales, impulsando así el acercamiento de la justicia a la ciudadanía.

El jefe de la ODANC-La Libertad, Manuel Rodolfo Sosaya López, comentó que esta buena práctica ha sido desarrollada en el mercado mayorista zonal de Palermo, en el Establecimiento Penitenciario de varones de El Milagro y en el distrito de El Porvenir, lugares en donde se han solucionado más de 130 reclamos de manera oportuna.

“Este proyecto nos ha permitido no solo dar a conocer el trabajo que como órgano de control realizamos en este distrito judicial, sino también atender in situ a los usuarios que formularon sus reclamos ante las demoras judiciales y que desearon una orientación general respecto al estado de sus procesos”, manifestó el doctor Sosaya López.

Además, agradeció a los representantes y directivos del mercado de Palermo, del penal de El Milagro y de la Municipalidad Distrital de El Porvenir por coadyuvar a que “La Queja Móvil, con Acceso a la Justicia”, beneficie a sus usuarios y reduzca las brechas de comunicación entre esta entidad judicial y la colectividad.

Finalmente, ratificó su compromiso de continuar supervisando el correcto desarrollo de la función judicial, y expresó que esta iniciativa también se llevará a cabo en lugares más alejados como la sierra liberteña, los centros poblados, caseríos, entre otros lugares donde también se requiera una atención oportuna y personalizada.

“Hemos logrado un impacto positivo con esta buena práctica. Ahora estamos buscando mejorar la atención al usuario, abrir nuevos canales para llegar a los lugares más alejados, inclusive contamos con personal que se comunica en dialecto nativo, a fin de recibir de manera eficiente las quejas o consultas que la ciudadanía tenga a bien presentar”, puntualizó el jefe del órgano de control.

Cabe indicar que la ceremonia de premiación de esta importante iniciativa estará a cargo del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y se realizará el próximo 21de noviembre en la ciudad de Lima.