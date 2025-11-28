ODANC La Libertad obtiene tercer lugar en Concurso Nacional de Buenas Prácticas y Productividad en Control Funcional 2025
La Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de La Libertad se posiciona en tercer lugar en el Concurso Nacional de Buenas Prácticas por su iniciativa "La Queja Móvil".
Con la implementación de la iniciativa “La Queja Móvil, con Acceso a la Justicia”, la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de La Libertad (ODANC-La Libertad) ocupó el tercer lugar en la categoría de atención al ciudadano del Concurso Nacional de Buenas Prácticas y Productividad en Control Funcional 2025, organizado por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.
Este proyecto permitió que los magistrados y personal del órgano de control se instalen en lugares de alta concurrencia de los usuarios, a fin de atender de manera personalizada las quejas, dudas y consultas de los litigantes respecto a sus procesos judiciales, impulsando así el acercamiento de la justicia a la ciudadanía.
El jefe de la ODANC-La Libertad, Manuel Rodolfo Sosaya López, comentó que esta buena práctica ha sido desarrollada en el mercado mayorista zonal de Palermo, en el Establecimiento Penitenciario de varones de El Milagro y en el distrito de El Porvenir, lugares en donde se han solucionado más de 130 reclamos de manera oportuna.
“Este proyecto nos ha permitido no solo dar a conocer el trabajo que como órgano de control realizamos en este distrito judicial, sino también atender in situ a los usuarios que formularon sus reclamos ante las demoras judiciales y que desearon una orientación general respecto al estado de sus procesos”, manifestó el doctor Sosaya López.
Además, agradeció a los representantes y directivos del mercado de Palermo, del penal de El Milagro y de la Municipalidad Distrital de El Porvenir por coadyuvar a que “La Queja Móvil, con Acceso a la Justicia”, beneficie a sus usuarios y reduzca las brechas de comunicación entre esta entidad judicial y la colectividad.
Finalmente, ratificó su compromiso de continuar supervisando el correcto desarrollo de la función judicial, y expresó que esta iniciativa también se llevará a cabo en lugares más alejados como la sierra liberteña, los centros poblados, caseríos, entre otros lugares donde también se requiera una atención oportuna y personalizada.
“Hemos logrado un impacto positivo con esta buena práctica. Ahora estamos buscando mejorar la atención al usuario, abrir nuevos canales para llegar a los lugares más alejados, inclusive contamos con personal que se comunica en dialecto nativo, a fin de recibir de manera eficiente las quejas o consultas que la ciudadanía tenga a bien presentar”, puntualizó el jefe del órgano de control.
Cabe indicar que la ceremonia de premiación de esta importante iniciativa estará a cargo del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y se realizará el próximo 21de noviembre en la ciudad de Lima.