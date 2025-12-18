Justicia Itinerante atendió a vecinos de Canoas de Punta Sal

La Corte Superior de Justicia de Tumbes, a través de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, realizó la jornada “Justicia a tu hogar” en el distrito de Canoas de Punta Sal, el 16 de diciembre, brindando atención directa a la población desde las 9:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Durante la actividad, el equipo itinerante recepcionó demandas (alimentos, patrimoniales, rectificación de partidas, entre otras), brindó orientación sobre el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), atendió consultas sobre el estado de procesos judiciales y facilitó la entrega de depósitos judiciales, acercando los servicios de justicia a la ciudadanía y fortaleciendo el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva en la provincia.

La jornada contó con la participación de la ODANC Tumbes, el órgano de control, quienes recibieron quejas por demora de procesos y otros.