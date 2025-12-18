HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Menores del hogar San Pedrito disfrutaron por adelantado de una navidad en la Corte del Santa

Magistrados y servidores del Módulo Corporativo de Familia de la Corte Superior de Justicia del Santa compartieron una emotiva celebración navideña con niños del albergue San Pedrito.

Cada niño recibió un obsequio gracias a la colaboración de jueces y servidores. Fuente: Difusión.
Cada niño recibió un obsequio gracias a la colaboración de jueces y servidores. Fuente: Difusión.

Instantes de felicidad y mucha diversión compartieron los magistrados y servidores del Módulo Corporativo de Familia de la Corte Superior de Justicia del Santa, con los niños y adolescentes del albergue San Pedrito, durante la celebración navideña realizada esta tarde en el auditorio de la sede central institucional.

La Dra. María Graciela Kcomt Kcomt, jueza de Familia, saludó a los presentes a nombre del Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, titular judicial. “Quiero expresarles el regocijo y el saludo de nuestro presidente de Corte, que espera que cada uno de ustedes disfrute de este compartir preparado con mucho amor por los integrantes de la familia judicial, y que anhela que Dios colme sus vidas de amor y bendición”, manifestó.

Cada menor recibió un obsequio que fue producto del aporte de jueces y servidores de la Corte del Santa, quienes se esforzaron para llevar una sonrisa a los pequeños visitantes, quienes además disfrutaron de los juegos y bailes preparados por un ameno show infantil.

Asimismo, se entregó varios kilos de víveres y una lavadora de 19 kilogramos que serán de mucha ayuda para el Hogar San Pedrito.

