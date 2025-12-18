Menores del hogar San Pedrito disfrutaron por adelantado de una navidad en la Corte del Santa

Instantes de felicidad y mucha diversión compartieron los magistrados y servidores del Módulo Corporativo de Familia de la Corte Superior de Justicia del Santa, con los niños y adolescentes del albergue San Pedrito, durante la celebración navideña realizada esta tarde en el auditorio de la sede central institucional.

La Dra. María Graciela Kcomt Kcomt, jueza de Familia, saludó a los presentes a nombre del Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, titular judicial. “Quiero expresarles el regocijo y el saludo de nuestro presidente de Corte, que espera que cada uno de ustedes disfrute de este compartir preparado con mucho amor por los integrantes de la familia judicial, y que anhela que Dios colme sus vidas de amor y bendición”, manifestó.

Cada menor recibió un obsequio que fue producto del aporte de jueces y servidores de la Corte del Santa, quienes se esforzaron para llevar una sonrisa a los pequeños visitantes, quienes además disfrutaron de los juegos y bailes preparados por un ameno show infantil.

Asimismo, se entregó varios kilos de víveres y una lavadora de 19 kilogramos que serán de mucha ayuda para el Hogar San Pedrito.