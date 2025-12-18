Corte Superior de Justicia del Santa realizó más de 7 600 actos procesales durante Jornadas Extraordinarias de Descargas 2025

La Corte Superior del Santa ejecutó durante el año 2025 cuatro Jornadas Extraordinarias de Descarga Procesal, en los meses de marzo, mayo, octubre y diciembre, en el marco del plan de trabajo de su Presidencia. Estas actividades se desarrollaron conforme a la Resolución Administrativa N.° 128-2025-P-CSJSA-PJ y a los lineamientos establecidos para la ejecución de jornadas voluntarias de descarga procesal.

Las jornadas, de alcance distrital y carácter voluntario, permitieron reforzar la capacidad operativa de los órganos jurisdiccionales mediante la realización de labores jurisdiccionales y administrativas en días y horarios no laborables. El objetivo principal fue contribuir al descongestionamiento de la carga procesal y fortalecer la celeridad en la atención del servicio de justicia en beneficio de la ciudadanía.

Como resultado consolidado de las cuatro jornadas realizadas en el año, la Corte del Santa registró un total de 7 604 actos procesales. Entre los principales resultados destacan la emisión de 130 sentencias, 1 416 autos y 1 291 decretos, así como la realización de 39 audiencias y 390 notificaciones procesales.

De manera complementaria, se ejecutaron labores técnicas de saneamiento y ordenamiento documental, logrando el saneamiento de 1 869 expedientes y el impulso al archivo de 1 717 procesos. Estos resultados confirman que las Jornadas Extraordinarias de Descarga Procesal constituyen una buena práctica de gestión judicial, alineada con los principios de eficiencia, celeridad y transparencia institucional.