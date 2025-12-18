HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2
Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2     Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2     Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2     
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
EN VIVO

Rafael López Aliaga en la mira: piden al JNE anular sus elecciones internas | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Judicialidad

Corte Superior de Justicia del Santa realizó más de 7 600 actos procesales durante Jornadas Extraordinarias de Descargas 2025

Jueces y personal judicial reforzaron la atención en jornadas voluntarias realizadas en cuatro momentos del año.

Además, se realizaron labores de ordenamiento documental. Fuente: Difusión.
Además, se realizaron labores de ordenamiento documental. Fuente: Difusión.

La Corte Superior del Santa ejecutó durante el año 2025 cuatro Jornadas Extraordinarias de Descarga Procesal, en los meses de marzo, mayo, octubre y diciembre, en el marco del plan de trabajo de su Presidencia. Estas actividades se desarrollaron conforme a la Resolución Administrativa N.° 128-2025-P-CSJSA-PJ y a los lineamientos establecidos para la ejecución de jornadas voluntarias de descarga procesal.

Las jornadas, de alcance distrital y carácter voluntario, permitieron reforzar la capacidad operativa de los órganos jurisdiccionales mediante la realización de labores jurisdiccionales y administrativas en días y horarios no laborables. El objetivo principal fue contribuir al descongestionamiento de la carga procesal y fortalecer la celeridad en la atención del servicio de justicia en beneficio de la ciudadanía.

Como resultado consolidado de las cuatro jornadas realizadas en el año, la Corte  del Santa registró un total de 7 604 actos procesales. Entre los principales resultados destacan la emisión de 130 sentencias, 1 416 autos y 1 291 decretos, así como la realización de 39 audiencias y 390 notificaciones procesales.

De manera complementaria, se ejecutaron labores técnicas de saneamiento y ordenamiento documental, logrando el saneamiento de 1 869 expedientes y el impulso al archivo de 1 717 procesos. Estos resultados confirman que las Jornadas Extraordinarias de Descarga Procesal constituyen una buena práctica de gestión judicial, alineada con los principios de eficiencia, celeridad y transparencia institucional.

Notas relacionadas
Dictan 12 meses de prisión preventiva para sujeto acusado de robo agravado

Dictan 12 meses de prisión preventiva para sujeto acusado de robo agravado

LEER MÁS
Reconocen a jueces que emitieron sentencias de calidad en el 2025

Reconocen a jueces que emitieron sentencias de calidad en el 2025

LEER MÁS
Justicia en tu Comunidad capacitó a 50 internas del penal de Cambio Puente

Justicia en tu Comunidad capacitó a 50 internas del penal de Cambio Puente

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte Superior de Piura participa en Congreso Internacional sobre Acceso a la Justicia para Población Refugiada y Migrante

Corte Superior de Piura participa en Congreso Internacional sobre Acceso a la Justicia para Población Refugiada y Migrante

LEER MÁS
Reconocen a elenco de danzas de la CSJAR por destacada participación en Festival Nacional

Reconocen a elenco de danzas de la CSJAR por destacada participación en Festival Nacional

LEER MÁS
Corte de Piura comparte espíritu navideño con sus integrantes más pequeños

Corte de Piura comparte espíritu navideño con sus integrantes más pequeños

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Familia Judicial desarrollará última mega jornada del año

TRANSMISIÓN Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: conoce los rivales de Alianza y Cristal

Corte de La Libertad clausura con éxito Primera Convocatoria de Voluntarios 2025

Judicialidad

Familia Judicial desarrollará última mega jornada del año

Corte de La Libertad clausura con éxito Primera Convocatoria de Voluntarios 2025

Unidad de Flagrancia dispone siete meses de prisión preventiva para joven por presunta extorsión

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNJ presenta proyecto de ley para que el Poder Judicial no intervenga en sus sanciones y nombramientos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Caso Odebrecht: Fiscalía presenta acusación contra Gonzalo Monteverde por presunto lavado de activos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025