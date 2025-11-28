Corte de La Libertad reconoce la labor de servidores judiciales en su día

Se reconoció a doce trabajadores por su dedicación y resaltó la importancia de la empatía en el servicio. Fuente: Difusión.

Como muestra de reconocimiento por su labor diaria a favor de un mejor servicio de justicia, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, homenajeó al personal jurisdiccional y administrativo en conmemoración delDía del Trabajador del Poder Judicial, celebrado el pasado 29 de agosto.

En esta significativa ceremonia, realizada en el auditorio de la sede judicial de Natasha Alta, la titular de la institución expresó su agradecimiento a cada uno de los servidores, quienes, con compromiso, identificación y vocación de servicio, atienden y tramitan los procesos en las diferentes especialidades en beneficio de los usuarios de la región.

Asimismo, destacó el compromiso y esfuerzo diario del personal para enfrentar los desafíos que implica la administración de justicia, y remarcó que, como gestión, se están impulsando diferentes acciones para lograr mejoras en sus condiciones de trabajo.

Por otro lado, los instó a continuar con ese mismo ahínco y profesionalismo, recordando que, como servidores públicos, la empatía es un valor primordial no solo para atender a los litigantes, sino también para comprender sus demandas, a fin de garantizar un servicio humano, transparente y equitativo para todos y todas.

Posteriormente, reconoció a doce trabajadores de distintas áreas y órganos jurisdiccionales por su destacada labor, dedicación y responsabilidad, cualidades que fortalecen el sistema judicial y promueven un mayor acceso a la justicia en nuestra región.

Finalmente, el doctor Carlos Germán Gutiérrez realizó el brindis de honor, resaltando las virtudes y la responsabilidad que los trabajadores de la Corte de La Libertad tienen para con la ciudadanía de la región.