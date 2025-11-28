HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.
Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.     Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.     Trump anuncia freno a migración de países del "tercer mundo" hacia EE.UU.     
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     
EN VIVO

Mario Vizcarra en vivo: ¿postulará a la presidencia? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Judicialidad

Corte de La Libertad reconoce la labor de servidores judiciales en su día

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, homenajeó al personal en el Día del Trabajador del Poder Judicial, celebrado el 29 de agosto.

Se reconoció a doce trabajadores por su dedicación y resaltó la importancia de la empatía en el servicio. Fuente: Difusión.
Se reconoció a doce trabajadores por su dedicación y resaltó la importancia de la empatía en el servicio. Fuente: Difusión.

Como muestra de reconocimiento por su labor diaria a favor de un mejor servicio de justicia, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, homenajeó al personal jurisdiccional y administrativo en conmemoración delDía del Trabajador del Poder Judicial, celebrado el pasado 29 de agosto.

En esta significativa ceremonia, realizada en el auditorio de la sede judicial de Natasha Alta, la titular de la institución expresó su agradecimiento a cada uno de los servidores, quienes, con compromiso, identificación y vocación de servicio, atienden y tramitan los procesos en las diferentes especialidades en beneficio de los usuarios de la región.

Asimismo, destacó el compromiso y esfuerzo diario del personal para enfrentar los desafíos que implica la administración de justicia, y remarcó que, como gestión, se están impulsando diferentes acciones para lograr mejoras en sus condiciones de trabajo.

Por otro lado, los instó a continuar con ese mismo ahínco y profesionalismo, recordando que, como servidores públicos, la empatía es un valor primordial no solo para atender a los litigantes, sino también para comprender sus demandas, a fin de garantizar un servicio humano, transparente y equitativo para todos y todas.

Posteriormente, reconoció a doce trabajadores de distintas áreas y órganos jurisdiccionales por su destacada labor, dedicación y responsabilidad, cualidades que fortalecen el sistema judicial y promueven un mayor acceso a la justicia en nuestra región.

Finalmente, el doctor Carlos Germán Gutiérrez realizó el brindis de honor, resaltando las virtudes y la responsabilidad que los trabajadores de la Corte de La Libertad tienen para con la ciudadanía de la región.

Notas relacionadas
Módulo Laboral celebró el XV Aniversario de Implementación de la Ley Procesal de Trabajo en La Libertad

Módulo Laboral celebró el XV Aniversario de Implementación de la Ley Procesal de Trabajo en La Libertad

LEER MÁS
Juez de La Esperanza dicta prisión preventiva para dos investigados por organización criminal

Juez de La Esperanza dicta prisión preventiva para dos investigados por organización criminal

LEER MÁS
Presidenta Cecilia León realiza gestiones para implementación de Nuevo Juzgado en San Pedro de Lloc

Presidenta Cecilia León realiza gestiones para implementación de Nuevo Juzgado en San Pedro de Lloc

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dr. Jorge Luis Rojas Cruz es designado Juez Superior Titular del Distrito Judicial de Lambayeque

Dr. Jorge Luis Rojas Cruz es designado Juez Superior Titular del Distrito Judicial de Lambayeque

LEER MÁS
ODANC Piura realiza visitas extraordinarias a los órganos jurisdiccionales de Canchaque y Huancabamba

ODANC Piura realiza visitas extraordinarias a los órganos jurisdiccionales de Canchaque y Huancabamba

LEER MÁS
Juezas de Flagrancia sentencian a ocho años a sujeto que portaba municiones sin licencia

Juezas de Flagrancia sentencian a ocho años a sujeto que portaba municiones sin licencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Fan Zone de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Judicialidad

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

CSJLA desarrolló la octava feria “Ilapanchikpaq Justicia: por la no violencia contra las mujeres” en la Plaza de Armas de Lambayeque

San Marcos vibró con la Feria Ilapanchipaq Justicia: Poder Judicial lleva servicios, prevención y esperanza a la provincia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025