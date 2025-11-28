HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Comisión de Acceso a la Justicia desarrolla Mesa Itinerante en Centro de Educación Especial de Ascope

La Corte Superior de Justicia de La Libertad realizó una Mesa de Partes Itinerante en el CEBE de Ascope, acercando justicia a personas en condición de vulnerabilidad.

Durante la actividad, se entregaron frazadas, ropa y juguetes recolectados. Fuente: Difusión.
Durante la actividad, se entregaron frazadas, ropa y juguetes recolectados. Fuente: Difusión.

Continuando con la labor de acercar la justicia a las personas en condición de vulnerabilidad y hacer prevalecer sus derechos, la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad llevó a cabo una Mesa de Partes Itinerante en el Centro de Educación Básica Especial – CEBE de Ascope.

En esta actividad, la titular de la institución, Cecilia Milagros León Velásquez, mencionó que con estas campañas gratuitas descentralizadas se busca no solo acortar las brechas de acceso al servicio que se ofrece como Corte, sino que también se pretende contribuir a satisfacer algunas necesidades básicas y a aportar a su desarrollo y mejor calidad de vida.

Durante su estancia en el CEBE, la doctora Cecilia León realizó la entrega de frazadas y prendas de vestir recolectadas en la campaña “Abrigando Corazones”, organizada por la Asociación de Damas de la institución, en la que la familia judicial ha participado activamente para aminorar los efectos del invierno en nuestra región, así como, juguetes y artefactos donados por el equipo de Presidencia especialmente para los menores.

Por su parte, la directora del Centro de Educación Básica Especial de Ascope, Marleny Correa Chávez, agradeció tanto a la Comisión de Acceso como a la presidenta de la Corte, por su predisposición para conocer la realidad de los niños, compartir con ellos y coadyuvar a su crecimiento e inserción.

Posteriormente, se aperturó la mesa de partes itinerante en la que se brindó atención directa para la recepción de demandas en materia de alimentos, filiación y otros; orientación sobre la Ley 30364 y recepción de denuncias por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar; seguimiento de procesos judiciales; y consulta de expedientes.

Finalmente, los asistentes fueron beneficiados con el servicio médico y psicológico. Asimismo, se evaluó a doce niños y adolescentes con habilidades diferentes en psicomotricidad, a fin de conocer su grado de interacción con el entorno social. 

