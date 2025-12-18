HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2
Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2     Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2     Copa Libertadores 2026: Alianza Lima podría enfrentarse a Sporting Cristal en la fase 2     
Judicialidad

Presidente de la Corte de Tumbes participa en jornada de la Comisión Regional Anticorrupción

El Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez, presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, participó en la sesión de la Comisión Regional Anticorrupción para elegir un nuevo presidente(a).

El presidente de la Corte también respaldó las actividades de la Semana de la Integridad 2025. Fuente: Difusión.
El presidente de la Corte también respaldó las actividades de la Semana de la Integridad 2025. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez, participó en la sesión convocada por la Comisión Regional Anticorrupción de Tumbes (CRAT) para la elección del nuevo presidente(a) de dicha instancia, realizada en la sede central del Gobierno Regional de Tumbes.

En ese marco, el titular del Poder Judicial en Tumbes reafirmó el compromiso institucional de la Corte con el trabajo articulado e interinstitucional para prevenir y combatir la corrupción, fortaleciendo la transparencia y la integridad en la gestión pública.

Asimismo, el presidente de la Corte acompañó las acciones programadas en el marco de la Semana de la Integridad 2025, orientadas a promover la sensibilización ciudadana y el rechazo a la corrupción como una tarea conjunta de todas las instituciones y la sociedad civil.

Notas relacionadas
Corte de Tumbes acercó servicios judiciales al distrito de Papayal

Corte de Tumbes acercó servicios judiciales al distrito de Papayal

LEER MÁS
X Aniversario del Módulo Corporativo Laboral de la Corte Superior de Justicia de Tumbes

X Aniversario del Módulo Corporativo Laboral de la Corte Superior de Justicia de Tumbes

LEER MÁS
Juzgado Penal Colegiado de Flagrancia de Tumbes impone 15 años de cárcel por tenencia ilegal de material explosivo

Juzgado Penal Colegiado de Flagrancia de Tumbes impone 15 años de cárcel por tenencia ilegal de material explosivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hijos de magistrados y servidores participan en concurso “Dibuja la navidad”

Hijos de magistrados y servidores participan en concurso “Dibuja la navidad”

LEER MÁS
Familia Judicial desarrollará última mega jornada del año

Familia Judicial desarrollará última mega jornada del año

LEER MÁS
Corte de La Libertad clausura con éxito Primera Convocatoria de Voluntarios 2025

Corte de La Libertad clausura con éxito Primera Convocatoria de Voluntarios 2025

LEER MÁS
Unidad de Flagrancia dispone siete meses de prisión preventiva para joven por presunta extorsión

Unidad de Flagrancia dispone siete meses de prisión preventiva para joven por presunta extorsión

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hijos de magistrados y servidores participan en concurso “Dibuja la navidad”

Rusia respalda a Venezuela y advierte a Estados Unidos no cometer un “error fatal” tras bloqueo petrolero

TRANSMISIÓN Sorteo de la Copa Libertadores EN VIVO HOY: conoce los rivales de Alianza y Cristal

Judicialidad

Hijos de magistrados y servidores participan en concurso “Dibuja la navidad”

Familia Judicial desarrollará última mega jornada del año

Corte de La Libertad clausura con éxito Primera Convocatoria de Voluntarios 2025

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNJ presenta proyecto de ley para que el Poder Judicial no intervenga en sus sanciones y nombramientos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Caso Odebrecht: Fiscalía presenta acusación contra Gonzalo Monteverde por presunto lavado de activos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025