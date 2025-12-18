Presidente de la Corte de Tumbes participa en jornada de la Comisión Regional Anticorrupción

El presidente de la Corte también respaldó las actividades de la Semana de la Integridad 2025. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Dr. Otto Santiago Verapinto Márquez, participó en la sesión convocada por la Comisión Regional Anticorrupción de Tumbes (CRAT) para la elección del nuevo presidente(a) de dicha instancia, realizada en la sede central del Gobierno Regional de Tumbes.

En ese marco, el titular del Poder Judicial en Tumbes reafirmó el compromiso institucional de la Corte con el trabajo articulado e interinstitucional para prevenir y combatir la corrupción, fortaleciendo la transparencia y la integridad en la gestión pública.

Asimismo, el presidente de la Corte acompañó las acciones programadas en el marco de la Semana de la Integridad 2025, orientadas a promover la sensibilización ciudadana y el rechazo a la corrupción como una tarea conjunta de todas las instituciones y la sociedad civil.