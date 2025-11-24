Presidenta de la Corte de La Libertad inaugura Juzgado Civil Mixto Transitorio de la provincia de Pacasmayo

En una significativa ceremonia, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró el Juzgado Civil Mixto Transitorio de la provincia de Pacasmayo, ubicado en el distrito de San Pedro de Lloc. Esta nueva instancia jurisdiccional no solo facilitará la descarga procesal, sino que también agilizará la atención de los casos en toda la provincia, garantizando una justicia más rápida para los ciudadanos.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del juez decano Iván Vojvodich Tocón, quien mostró su agradecimiento a la máxima autoridad judicial de la región por buscar mejorar la eficiencia del servicio de justicia y brindar accesibilidad a los litigantes de los distritos que conforman la provincia de Pacasmayo.

Durante su discurso, la titular Cecilia León expresó que este juzgado es el resultado de las gestiones desarrolladas por la Corte de La Libertad ante la necesidad de contar con un órgano jurisdiccional que coadyuve a la descarga procesal y a ofrecer un servicio de justicia más célere a los usuarios de la provincia.

Además, agradeció la predisposición del alcalde de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, Elmer León Pairazamán, para contribuir en la mejora de la administración de justicia. Asimismo, indicó que este nuevo espacio no solo alberga al Juzgado Civil Mixto Transitorio, sino también al Juzgado Civil Mixto Permanente y al Juzgado de Paz Letrado de la Corte de La Libertad.

En este evento, la autoridad edil agradeció los esfuerzos y las gestiones que viene desarrollando la presidenta de la Corte de La Libertad para fortalecer el sistema de justicia en la provincia; y ratificó su compromiso para continuar con el apoyo interinstitucional para la elaboración del expediente técnico que permita la construcción de una sede judicial moderna y acorde a las necesidades de los litigantes, en el terreno de la Corte de La Libertad, ubicado en el distrito de San Pedro de Lloc.

Posteriormente, tras el corte de cinta y develación de la placa del nuevo juzgado, la titular León Velásquez tomó juramento a la doctora María Magdalena Sánchez Cerna, que -a partir de la fecha- desempeñará sus funciones en el nuevo Juzgado Civil Mixto Transitorio de la provincia de Pacasmayo.

Finalmente, también juramentó a la jueza del Juzgado Civil Permanente, Ana María Falen Barrera, quien asumirá este órgano jurisdiccional; y las exhortó a desarrollar un trabajo eficiente y oportuno, con calidez humana y empatía, a fin de brindar un mejor servicio de justicia a la población de la zona.