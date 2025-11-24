HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cierran temporalmente 4 estaciones del Metropolitano en el Centro de Lima
Cierran temporalmente 4 estaciones del Metropolitano en el Centro de Lima     Cierran temporalmente 4 estaciones del Metropolitano en el Centro de Lima     Cierran temporalmente 4 estaciones del Metropolitano en el Centro de Lima     
Judicialidad

Juezas de la Unidad de Flagrancia condenan a cadena perpetua a pareja por planificar y ejecutar un secuestro con fines extorsivos

Los sentenciados son la madre biológica y el padrastro de la menor.

El juzgado también ordenó que los condenados paguen cinco mil soles como reparación civil al padre. Fuente: Difusión.
El juzgado también ordenó que los condenados paguen cinco mil soles como reparación civil al padre. Fuente: Difusión.

Rodoil Oballe Llocya y Franklin Rodríguez Castillo recibieron la máxima pena de cárcel, luego de que las magistradas del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo determinaran su responsabilidad en la comisión del delito de extorsión.

Oballe Llocya, ex pareja del agraviado, planeó y ejecutó junto a su conviviente Rodríguez Castillo, el falso secuestro de su menor hija, a fin de obligar al padre biológico a pagar un rescate de 20 mil soles. Esta decisión se sustentaba en que la víctima no le pasaba la pensión correspondiente.

Tras acordar el modus operandis y contar con el apoyo de la menor, quien conocía los detalles del pseudo secuestro, Rodríguez Castillo se hizo pasar por el captor y, utilizando el celular de su hijastra, envió los mensajes extorsivos y amenazantes al agraviado para el pago de la supuesta liberación, mientras que Oballe Llocya supervisaba que todo saliera de acuerdo a lo planeado.

Tras comprobar la responsabilidad de los investigados, el Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo falló a favor del demandante sentenciando a cadena perpetua a los responsables. Asimismo, dispuso el pago de una reparación civil de cinco mil soles a favor del padre biológico de la menor.

Notas relacionadas
Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

LEER MÁS
Extorsionan a peruano en Chile y en represalia atacan el restaurante de su madre en Trujillo

Extorsionan a peruano en Chile y en represalia atacan el restaurante de su madre en Trujillo

LEER MÁS
La Libertad: atacan a balazos un bus interprovincial de El Dorado con pasajeros a bordo

La Libertad: atacan a balazos un bus interprovincial de El Dorado con pasajeros a bordo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Lambayeque presente en el XII encuentro internacional de poderes judiciales de Perú e Iberoamérica y XIV encuentro nacional de acceso a la justicia

Corte de Lambayeque presente en el XII encuentro internacional de poderes judiciales de Perú e Iberoamérica y XIV encuentro nacional de acceso a la justicia

LEER MÁS
Juzgado de la Unidad Piloto de Flagrancia dicta prisión preventiva contra reincidente por violento robo de celular en Cajamarca

Juzgado de la Unidad Piloto de Flagrancia dicta prisión preventiva contra reincidente por violento robo de celular en Cajamarca

LEER MÁS
Jueza dicta 9 meses de prisión preventiva contra asaltantes; uno de ellos fugó de la comisaría y es buscado a nivel nacional

Jueza dicta 9 meses de prisión preventiva contra asaltantes; uno de ellos fugó de la comisaría y es buscado a nivel nacional

LEER MÁS
Corte Superior de Justicia de Cajamarca emite condena de 14 años contra agresor que violó a su expareja

Corte Superior de Justicia de Cajamarca emite condena de 14 años contra agresor que violó a su expareja

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Judicialidad

Corte de Lambayeque presente en el XII encuentro internacional de poderes judiciales de Perú e Iberoamérica y XIV encuentro nacional de acceso a la justicia

Juzgado de la Unidad Piloto de Flagrancia dicta prisión preventiva contra reincidente por violento robo de celular en Cajamarca

Jueza dicta 9 meses de prisión preventiva contra asaltantes; uno de ellos fugó de la comisaría y es buscado a nivel nacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025