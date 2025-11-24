Juezas de la Unidad de Flagrancia condenan a cadena perpetua a pareja por planificar y ejecutar un secuestro con fines extorsivos

Rodoil Oballe Llocya y Franklin Rodríguez Castillo recibieron la máxima pena de cárcel, luego de que las magistradas del Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo determinaran su responsabilidad en la comisión del delito de extorsión.

Oballe Llocya, ex pareja del agraviado, planeó y ejecutó junto a su conviviente Rodríguez Castillo, el falso secuestro de su menor hija, a fin de obligar al padre biológico a pagar un rescate de 20 mil soles. Esta decisión se sustentaba en que la víctima no le pasaba la pensión correspondiente.

Tras acordar el modus operandis y contar con el apoyo de la menor, quien conocía los detalles del pseudo secuestro, Rodríguez Castillo se hizo pasar por el captor y, utilizando el celular de su hijastra, envió los mensajes extorsivos y amenazantes al agraviado para el pago de la supuesta liberación, mientras que Oballe Llocya supervisaba que todo saliera de acuerdo a lo planeado.

Tras comprobar la responsabilidad de los investigados, el Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo falló a favor del demandante sentenciando a cadena perpetua a los responsables. Asimismo, dispuso el pago de una reparación civil de cinco mil soles a favor del padre biológico de la menor.