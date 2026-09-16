Corte del Santa proyecta crear Museo Judicial y retomar servicios para trabajadores

La Corte del Santa proyecta la implementación de un Museo Judicial, un espacio destinado a preservar y poner en valor la historia de esta institución, como parte de las acciones impulsadas por el presidente de la Corte, Dr. Samuel Sánchez Melgarejo.

El anuncio fue realizado durante el recorrido que efectuó el titular judicial por las instalaciones de la sede central, donde verificó las condiciones de la infraestructura y evaluó los espacios que podrían ser destinados a fortalecer los servicios institucionales.

La propuesta del Museo Judicial contempla la exhibición de los primeros expedientes judiciales tramitados en la institución, así como antiguas máquinas de escribir, computadoras y otros bienes que fueron utilizados durante los primeros años de funcionamiento de la Corte. También se proyecta implementar una galería fotográfica que permita conocer la evolución y los principales momentos de la historia institucional.

“Toda entidad tiene su historia y qué bueno es que la población la conozca”, señaló el Dr. Samuel Sánchez Melgarejo, al destacar la importancia de preservar la memoria institucional y acercarla a la ciudadanía.

La iniciativa busca que las nuevas generaciones puedan conocer, a través de documentos, objetos y fotografías, cómo fue evolucionando la administración de justicia en el Distrito Judicial del Santa y valorar el patrimonio histórico de la institución.

Se retomarán servicios para la comunidad judicial

Durante su recorrido, el presidente de la Corte del Santa también anunció que se retomarán algunos servicios que fueron implementados durante su anterior gestión, entre ellos la Biblioteca Institucional y la Guardería Los Lucianitos.

En el caso de la Biblioteca Institucional, destacó la importancia de contar con bibliografía jurídica actualizada, que pueda estar disponible no solo para magistrados y servidores judiciales, sino también para estudiantes y público en general. De esta manera, se busca fortalecer el acceso a fuentes de consulta y promover el conocimiento jurídico en la comunidad.

Respecto a la Guardería, el titular de la Corte resaltó que se trata de un servicio que brinda apoyo a jueces y servidores que tienen niños pequeños, entre uno y tres años de edad, contribuyendo a generar mejores condiciones para el cumplimiento de sus responsabilidades laborales.

Con estas iniciativas, la Presidencia de la Corte del Santa busca fortalecer los servicios institucionales, promover el bienestar de su comunidad judicial y, al mismo tiempo, preservar y acercar a la ciudadanía la historia de una institución vinculada al servicio de justicia en el Distrito Judicial del Santa.