Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVO

Buscan cerrar Hildebrant en sus trece ft. Eloy Marchan | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Judicialidad

Corte del Santa proyecta crear Museo Judicial y retomar servicios para trabajadores

La iniciativa busca preservar la memoria de la institución y fortalecer servicios dirigidos a trabajadores, estudiantes y público en general.

Corte del Santa proyecta implementar un Museo Judicial. Foto: difusión.
Corte del Santa proyecta implementar un Museo Judicial. Foto: difusión.
google iconLa República en Google

La Corte del Santa proyecta la implementación de un Museo Judicial, un espacio destinado a preservar y poner en valor la historia de esta institución, como parte de las acciones impulsadas por el presidente de la Corte, Dr. Samuel Sánchez Melgarejo.

El anuncio fue realizado durante el recorrido que efectuó el titular judicial por las instalaciones de la sede central, donde verificó las condiciones de la infraestructura y evaluó los espacios que podrían ser destinados a fortalecer los servicios institucionales.

La propuesta del Museo Judicial contempla la exhibición de los primeros expedientes judiciales tramitados en la institución, así como antiguas máquinas de escribir, computadoras y otros bienes que fueron utilizados durante los primeros años de funcionamiento de la Corte. También se proyecta implementar una galería fotográfica que permita conocer la evolución y los principales momentos de la historia institucional.

Puedes ver

Huarmey: Corte del Santa realiza campaña de salud integral para sus trabajadores | Del Santa | La República

lr.pe

“Toda entidad tiene su historia y qué bueno es que la población la conozca”, señaló el Dr. Samuel Sánchez Melgarejo, al destacar la importancia de preservar la memoria institucional y acercarla a la ciudadanía.

La iniciativa busca que las nuevas generaciones puedan conocer, a través de documentos, objetos y fotografías, cómo fue evolucionando la administración de justicia en el Distrito Judicial del Santa y valorar el patrimonio histórico de la institución.

Se retomarán servicios para la comunidad judicial

Durante su recorrido, el presidente de la Corte del Santa también anunció que se retomarán algunos servicios que fueron implementados durante su anterior gestión, entre ellos la Biblioteca Institucional y la Guardería Los Lucianitos.

En el caso de la Biblioteca Institucional, destacó la importancia de contar con bibliografía jurídica actualizada, que pueda estar disponible no solo para magistrados y servidores judiciales, sino también para estudiantes y público en general. De esta manera, se busca fortalecer el acceso a fuentes de consulta y promover el conocimiento jurídico en la comunidad.

Puedes ver

Corte del Santa realiza izamiento del Pabellón Nacional a cargo del Módulo de Familia | Del Santa | La República

lr.pe

Respecto a la Guardería, el titular de la Corte resaltó que se trata de un servicio que brinda apoyo a jueces y servidores que tienen niños pequeños, entre uno y tres años de edad, contribuyendo a generar mejores condiciones para el cumplimiento de sus responsabilidades laborales.

Con estas iniciativas, la Presidencia de la Corte del Santa busca fortalecer los servicios institucionales, promover el bienestar de su comunidad judicial y, al mismo tiempo, preservar y acercar a la ciudadanía la historia de una institución vinculada al servicio de justicia en el Distrito Judicial del Santa.

Elige bien

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar
Una noche para 2 adultos + 1 niño en día de semana o fin de semana en Rustica Hotel Pachacamac

Rústica Hotel Pachacamac

Una noche para 2 adultos + 1 niño en día de semana o fin de semana en Rustica Hotel Pachacamac

PRECIO

S/ 189.00
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 16 de septiembre de 2026

Por Carlin | 16 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 15 de septiembre de 2026

Por Carlin | 15 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 14 de septiembre de 2026

Por Carlin | 14 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a agente de seguridad minera y dueño de camioneta usada en cuádruple crimen en Trujillo

Comisión de Modernización aprueba informe que concluye otorgar en parte la delegación de facultades

Barcelona vs Racing Santander EN VIVO LaLiga: a qué hora y dónde ver partido de hoy liga española

Judicialidad

Corte de Lambayeque coordina traslado del Órgano de Protección a Jayanca y avanza en implementación del SNEJ

Corte de Lambayeque participa en ceremonia por aniversario de la DIVINCRI

Ayacucho será sede del II Encuentro Nacional e Internacional sobre Integridad del Poder Judicial

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Comisión de Modernización aprueba informe que concluye otorgar en parte la delegación de facultades

Keiko Fujimori y su 'minigabinete': Poder Ejecutivo oficializa creación de Secretaría Estratégica Presidencial

Keiko Fujimori nombra a tres exinvestigados por Caso Cócteles en Comisión Consultiva del Despacho Presidencial