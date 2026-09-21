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Judicialidad

Sullana: condenan a 12 años y 6 meses de prisión por intento de homicidio en Bellavista

Gerson Gaspar Borja Abad deberá pagar S/3.000 de reparación civil por el ataque con arma blanca ocurrido en julio de 2025.

Sullana: condenan a 12 años y 6 meses por intento de homicidio. Foto: difusión.
Sullana: condenan a 12 años y 6 meses por intento de homicidio. Foto: difusión.
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El Juzgado Colegiado Conformado Transitorio de Flagrancia de Sullana condenó en adelanto de fallo a Gerson Gaspar Borja Abad por delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de José Manuel Silva García y le impuso 12 años 6 meses de pena privativa de la libertad efectiva, que deberá cumplir en el establecimiento penitenciario de Piura y ordena el pago de tres mil soles como reparación civil, en favor del agraviado, que deberá ser cancelado en ejecución de sentencia.

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Los hechos materia de investigación se registraron el 14 de julio del 2025 cuando el agraviado fue atacado con arma blanca por el acusado a inmediaciones de un de conocido bar ubicado en la calle Cusco del distrito de Bellavista, luego que momentos antes se produjo un conato en el interior entre dos grupos de comensales. El sentenciado en compañía de otro sujeto atacaron a Silva García a su hijo, resultando el primero de ellos traumatismo abdominal cerrado causada por herida con arma blanca.

Personal policial que se encontraba en el hospital de Sullana de inmediato comunicó a la comisaría de Bellavista y tras hacer las investigaciones correspondientes, pudieron identificar a los dos autores causantes del intento de homicidio en la calle Huancavelica, logrando detener Gerson Gaspar Borja y su hijo Adrián Fabricio Borja Mendoza que causó heridas en cuero cabelludo en agravio de Jony Dioses Silva, razón por la cual el Juzgado Colegiado le impuso tres años de pena suspendida y el pago de una reparación civil de mil soles.

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El juzgado llegó a la conclusión que se ha corroborado la tesis del Ministerio Público, por ello se debe imponer una sentencia de carácter condenatoria por incurrir en el delito previsto y sancionado en el artículo 108° numeral 1, concordado con el artículo 16, del Código Penal. En el caso de Manuel Silva, se trata de heridas muy graves, con hemorragia, siendo internado en la unidad de Cuidados Intensivos; el motivo del ataque ha sido fútil, carente de sentido; habiendo sido ambos acusados plenamente identificados por los agraviados y un testigo.

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