Corte del Santa recibe 10 demandas de alimentos durante feria itinerante en La Esperanza Alta

Con el objetivo de brindar atención directa y oportuna a la ciudadanía, la Coordinación Distrital del Programa de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte del Santa, a través del eje de Orientadoras Judiciales, desarrolló la Feria Itinerante de Recepción de Demandas en el pueblo joven La Esperanza Alta. La jornada, que inició a las 9:00 de la mañana, contó con la participación de magistrados y servidores judiciales, quienes atendieron a la población en recepción de demandas, orientación legal gratuita y consulta de expedientes.

La actividad también contó con la participación de instituciones aliadas, que pusieron a disposición de los vecinos diversos servicios gratuitos, entre ellos corte de cabello, exámenes médicos y atención odontológica. De esta manera, la feria permitió atender distintas necesidades de las familias del sector y brindarles orientación sobre sus derechos.

Durante la jornada, decenas de pobladores recibieron asesoría legal gratuita en diversas especialidades. Asimismo, fueron recepcionadas diez demandas de alimentos, que serán tramitadas con la celeridad correspondiente por el personal jurisdiccional. La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el eje de Orientadoras Judiciales, a cargo de la Dra. Duany Carrasco Guevara para facilitar la atención judicial en sectores donde existen mayores dificultades para acceder a estos servicios.