Corte de Sullana participa en el I Congreso de Justicia Itinerante del Poder Judicial

El evento cuenta con la presencia de juezas como Anny Salazar y Karla Ato. Foto: difusión.

El evento cuenta con la presencia de juezas como Anny Salazar y Karla Ato. Foto: difusión.

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La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, inaugura el I CONGRESO DE JUSTICIA ITINERANTE: “Articulación para la Innovación”, que cuenta con la participación de las delegaciones de las Cortes Superiores de Justicia del País.

Durante la primera sesión de exposiciones, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, participó como panelista en "La justicia itinerante en el Perú y la región: avances, desafíos y caminos de consolidación", en donde resaltó la labor que realizan en las jornadas de justicia itinerante, que permite recibir, admitir, programar, y sentenciar los casos de alimentos, en plazos promedio de 30 días.

Cabe resaltar, que en dicho evento académico, participan las juezas Anny Salazar, Karla Ato, y el integrante de la comisión de acceso a la justicia, Luis Coronado.