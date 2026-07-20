HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¡Se mueve el Congreso! Absalón Vásquez entra y López-Chau desafía a Keiko Fujimori | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Corte de Sullana participa en el I Congreso de Justicia Itinerante del Poder Judicial

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, inaugura el I CONGRESO DE JUSTICIA ITINERANTE, enfocado en la innovación y con la participación de las Cortes Superiores del país.

El evento cuenta con la presencia de juezas como Anny Salazar y Karla Ato. Foto: difusión.
El evento cuenta con la presencia de juezas como Anny Salazar y Karla Ato. Foto: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, inaugura el I CONGRESO DE JUSTICIA ITINERANTE: “Articulación para la Innovación”, que cuenta con la participación de las delegaciones de las Cortes Superiores de Justicia del País.

Durante la primera sesión de exposiciones, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, participó como panelista en "La justicia itinerante en el Perú y la región: avances, desafíos y caminos de consolidación", en donde resaltó la labor que realizan en las jornadas de justicia itinerante, que permite recibir, admitir, programar, y sentenciar los casos de alimentos, en plazos promedio de 30 días.

PUEDES VER: Corte de Sullana coordina seguimiento de casos de violencia sexual contra menores | sullana | La República

lr.pe

Cabe resaltar, que en dicho evento académico, participan las juezas Anny Salazar, Karla Ato, y el integrante de la comisión de acceso a la justicia, Luis Coronado.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Avistan nuevamente a Suru, la rara ballena jorobada blanca, en el mar de Piura: recorrió miles de kilómetros desde Costa Rica

Avistan nuevamente a Suru, la rara ballena jorobada blanca, en el mar de Piura: recorrió miles de kilómetros desde Costa Rica

LEER MÁS
Bomberos despiden a Carbón, perrito que acompañó sus labores por seis años: “Nos deja un gran vacío”

Bomberos despiden a Carbón, perrito que acompañó sus labores por seis años: “Nos deja un gran vacío”

LEER MÁS
Justicia para Nancy Arellano: exigen investigación exhaustiva ante evidencias que no fueron consideradas por la Fiscalía

Justicia para Nancy Arellano: exigen investigación exhaustiva ante evidencias que no fueron consideradas por la Fiscalía

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente de la Corte de Piura participa en homenaje por el Día de la Fuerza Aérea del Perú

Presidente de la Corte de Piura participa en homenaje por el Día de la Fuerza Aérea del Perú

LEER MÁS
Familias y estudiantes de Paita fortalecen conocimientos sobre responsabilidades parentales

Familias y estudiantes de Paita fortalecen conocimientos sobre responsabilidades parentales

LEER MÁS
Padres de adolescentes del Centro Juvenil de Piura reciben orientación sobre estilos de crianza

Padres de adolescentes del Centro Juvenil de Piura reciben orientación sobre estilos de crianza

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Full day Spa para uno o dos con masajes y más

Q Spa & Wellness

Full day Spa para uno o dos con masajes y más

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025