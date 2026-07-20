HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Judicialidad

Familias y estudiantes de Paita fortalecen conocimientos sobre responsabilidades parentales

La Corte de Piura realizó el taller “Familias informadas, hijos seguros” para concienciar a padres y estudiantes sobre protección familiar. La actividad se realizó en la I.E. Nuestro Señor de la Divina Misericordia.

El taller se enmarca en las acciones de proyección social de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia. Foto: difusión.
El taller se enmarca en las acciones de proyección social de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia. Foto: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

Como parte de las acciones de proyección social que impulsa la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte de Piura, se llevó a cabo el taller “Familias informadas, hijos seguros” en la I.E. Nuestro Señor de la Divina Misericordia, ubicada en el distrito de El Arenal, provincia de Paita.

PUEDES VER: Exfiscal Johanny Lindao afrontará investigación con comparecencia restringida | piura | La República

lr.pe

La actividad, realizada en coordinación con la DEMUNA de El Arenal, estuvo dirigida a padres de familia y estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria. La ponencia estuvo a cargo de la magistrada Isabel del Carmen Flores Nolasco, jueza del Juzgado de Familia de Paita.

En la exposición se abordaron los conceptos de riesgo y desprotección familiar, así como las situaciones que pueden afectar el bienestar de los menores de edad y las consecuencias legales que pueden derivarse de estos casos, a fin de reforzar los conocimientos sobre los derechos y deberes inherentes al ejercicio de la patria potestad y la importancia de garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.

PUEDES VER: Prisión preventiva para cuatro investigados por hurto en farmacias de Piura | piura | La República

lr.pe

Asimismo, días atrás, la magistrada participó en el II Encuentro de Promotores de CEFODIA, CCONNA y Jueces de Paz Escolar, organizado por la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de Colán, un espacio que permitió promover los derechos de los menores y fortalecer las capacidades de los participantes.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Avistan nuevamente a Suru, la rara ballena jorobada blanca, en el mar de Piura: recorrió miles de kilómetros desde Costa Rica

Avistan nuevamente a Suru, la rara ballena jorobada blanca, en el mar de Piura: recorrió miles de kilómetros desde Costa Rica

LEER MÁS
Bomberos despiden a Carbón, perrito que acompañó sus labores por seis años: “Nos deja un gran vacío”

Bomberos despiden a Carbón, perrito que acompañó sus labores por seis años: “Nos deja un gran vacío”

LEER MÁS
Justicia para Nancy Arellano: exigen investigación exhaustiva ante evidencias que no fueron consideradas por la Fiscalía

Justicia para Nancy Arellano: exigen investigación exhaustiva ante evidencias que no fueron consideradas por la Fiscalía

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Lambayeque consolida sus Salas Superiores para fortalecer la atención judicial

Corte de Lambayeque consolida sus Salas Superiores para fortalecer la atención judicial

LEER MÁS
Corte de Lambayeque beneficia a 600 personas con exitosa campaña médica integral

Corte de Lambayeque beneficia a 600 personas con exitosa campaña médica integral

LEER MÁS
Corte de Lambayeque logra más de S/ 4.5 millones para implementar el SNEJ

Corte de Lambayeque logra más de S/ 4.5 millones para implementar el SNEJ

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Full day Spa para uno o dos con masajes y más

Q Spa & Wellness

Full day Spa para uno o dos con masajes y más

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Judicialidad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025