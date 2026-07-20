Familias y estudiantes de Paita fortalecen conocimientos sobre responsabilidades parentales

El taller se enmarca en las acciones de proyección social de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia. Foto: difusión.

El taller se enmarca en las acciones de proyección social de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia. Foto: difusión.

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Como parte de las acciones de proyección social que impulsa la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte de Piura, se llevó a cabo el taller “Familias informadas, hijos seguros” en la I.E. Nuestro Señor de la Divina Misericordia, ubicada en el distrito de El Arenal, provincia de Paita.

La actividad, realizada en coordinación con la DEMUNA de El Arenal, estuvo dirigida a padres de familia y estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria. La ponencia estuvo a cargo de la magistrada Isabel del Carmen Flores Nolasco, jueza del Juzgado de Familia de Paita.

En la exposición se abordaron los conceptos de riesgo y desprotección familiar, así como las situaciones que pueden afectar el bienestar de los menores de edad y las consecuencias legales que pueden derivarse de estos casos, a fin de reforzar los conocimientos sobre los derechos y deberes inherentes al ejercicio de la patria potestad y la importancia de garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, días atrás, la magistrada participó en el II Encuentro de Promotores de CEFODIA, CCONNA y Jueces de Paz Escolar, organizado por la DEMUNA de la Municipalidad Distrital de Colán, un espacio que permitió promover los derechos de los menores y fortalecer las capacidades de los participantes.