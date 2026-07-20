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Corte del Santa capacita a 150 padres de familia en prevención de la violencia familiar

Se realizó la capacitación «Diálogo en la familia y prevención de la violencia» en Chimbote, beneficiando a 150 padres de familia con herramientas para resolver conflictos.

La especialista Ana Milet Salazar Julca destacó la importancia de la escucha activa. Foto: difusión.
La especialista Ana Milet Salazar Julca destacó la importancia de la escucha activa. Foto: difusión.
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Con el objetivo de fortalecer los vínculos afectivos y brindar herramientas clave para la resolución pacífica de conflictos en el hogar, se llevó a cabo la capacitación denominada «Diálogo en la familia y prevención de la violencia» en la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, ubicada en el distrito de Chimbote. La actividad benefició directamente a 150 padres de familia.

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La charla magistral estuvo a cargo de la licenciada en Psicología y especialista en prevención, Ana Milet Salazar Julca. Durante su ponencia, la especialista abordó la importancia de la escucha activa y la comunicación asertiva como pilares para evitar conductas agresivas dentro del núcleo familiar. Asimismo, brindó pautas prácticas para la identificación temprana de señales de alerta ante situaciones de violencia psicológica o física, y ofreció pautas sobre crianza positiva y manejo del estrés parental.

Este evento forma parte del plan de trabajo correspondiente al año 2026 de los juzgados subespecializados en violencia Familiar de la Corte Superior de Justicia del Santa, orientado a acercar la justicia preventiva a la comunidad escolar.

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La jornada académica y de sensibilización contó con la participación activa de las magistradas Duany Carrasco Guevara, Ana Príncipe Leal y Pamela Tello Casana, quienes lideraron las mesas de trabajo y los talleres dinámicos junto con los padres de familia asistentes. En la coordinación de la actividad participó el ingeniero Jorge Young Olórtiga, administrador del Módulo de Familia.

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