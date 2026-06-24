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Con charla de actualización jurídica inician celebraciones por el tercer aniversario del juzgado de familia de Casma

La Corte Superior de Justicia del Santa inauguró actividades por el tercer aniversario del Juzgado de Familia de Casma con una jornada académica sobre derecho de familia.

La charla "Actualización Jurídica en Materia de Familia" reunió a representantes del sistema de justicia, incluyendo la Defensoría Pública y el Centro Emergencia Mujer. Fuente: difusión.
La charla "Actualización Jurídica en Materia de Familia" reunió a representantes del sistema de justicia, incluyendo la Defensoría Pública y el Centro Emergencia Mujer. Fuente: difusión.
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Con una importante jornada académica sobre derecho de familia, la Corte Superior de Justicia del Santa dio inicio a las actividades conmemorativas por el tercer aniversario del Juzgado de Familia de Casma.

La charla denominada “Actualización Jurídica en Materia de Familia”, realizada en el Auditorio Municipal de Casma, reunió a representantes de diversas instituciones vinculadas al sistema de justicia y protección de derechos, entre ellas la Defensoría Pública, Policía Nacional, Ministerio Público, Centro Emergencia Mujer (CEM), DEMUNA, UGEL y público en general.

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Durante la actividad se desarrollaron exposiciones sobre el proceso de alimentos en el Perú, a cargo de la defensora pública de Casma, Lucía del Carmen Jaime Villanueva. La conciliación extrajudicial en asuntos de familia fue disertada por el defensor público Erick Bueno Marcos, en tanto que el tema El control de acusación en casos de agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar fue abordado por la jueza del Juzgado de Investigación Preparatoria de Descarga de Casma, Flor de María Jamanca Capa. Finalmente, Antony Hipólito Miñano, representante del Centro Emergencia Mujer (CEM) de Casma, presentó la ponencia “La atención interdisciplinaria que brindan los Centros Emergencia Mujer a las víctimas de violencia”.

El evento fue organizado por el Módulo de Justicia de Casma y el Juzgado de Familia de Casma, como parte de las actividades orientadas a fortalecer los conocimientos de los operadores de justicia y promover una mejor atención a los usuarios del sistema judicial.

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Al cierre de la jornada, el juez del Juzgado de Familia de Casma, Dr. Elif Erick Velásquez Jorges, agradeció la participación de los ponentes y asistentes, destacando la importancia del trabajo articulado entre instituciones para la protección de las familias y las poblaciones vulnerables.

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