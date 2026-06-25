Doctor Samuel Sánchez Melgarejo es elegido nuevo presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa

El Dr. Sánchez Melgarejo se comprometió a desempeñar sus funciones con responsabilidad hasta diciembre. Fuente: difusión.

El Dr. Sánchez Melgarejo se comprometió a desempeñar sus funciones con responsabilidad hasta diciembre. Fuente: difusión.

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El doctor Samuel Joaquín Sánchez Melgarejo asumió hoy la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Santa, luego de ser elegido por los integrantes de la Sala Plena de esta institución en un acto desarrollado durante la mañana. El proceso de elección se realizó de manera democrática después de que el magistrado asumiera la conducción de la Sala Plena tras ser reconocida su antigüedad en el cargo.

La Sala Plena, constituida por los jueces superiores titulares del Distrito Judicial del Santa, llevó a cabo la elección de la máxima autoridad jurisdiccional de la sede judicial, con las candidaturas del Dr. Walter Lomparte Sánchez y el Dr. Samuel Sánchez Melgarejo. El voto fue secreto y el proceso contó con la participación, en calidad de veedor, del doctor Jhonny Cáceres Valencia, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Se priorizará proyectos urgentes para la institución durante su mandato. . Fuente: difusión.

El Dr. Sánchez Melgarejo, quien ejercerá sus funciones hasta diciembre del presente año, fue felicitado por sus colegas. Al dirigirse al pleno, agradeció la confianza y se comprometió a ejercer el cargo con humildad y mucha responsabilidad durante el periodo que le corresponde. Asimismo, anunció que priorizará en dicho periodo los proyectos urgentes en nuestra institución.

La elección del magistrado que lo sucederá en el cargo para el periodo institucional 2027-2028 se realizará el primer jueves de diciembre, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.