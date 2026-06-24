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Cuatro meses de prisión preventiva para alias "Trujillano" por tenencia ilegal de armas

Fredy Ronald Ruíz Chacón, alias «Trujillano», fue sentenciado a cuatro meses de prisión preventiva por tenencia ilegal de armas en Nuevo Chimbote. Su captura se realizó el jueves por el Grupo Terna de la Policía.

Detenido por la Policía Nacional, Ruíz Chacón poseía dos pistolas y municiones. Fuente: difusión.
Detenido por la Policía Nacional, Ruíz Chacón poseía dos pistolas y municiones. Fuente: difusión.
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Fredy Ronald Ruíz Chacón (37), conocido con el alias de «Trujillano», fue enviado a prisión preventiva por el periodo de cuatro meses por disposición del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia del Santa, mientras es investigado por la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de armas.

Su detención se produjo el pasado jueves en las inmediaciones de la segunda etapa del asentamiento humano Villa Magisterial, en el distrito de Nuevo Chimbote. Alrededor de las 10.30 p. m., el imputado fue capturado por efectivos del Grupo Terna de la Policía Nacional, quienes le seguían los pasos al haber sido identificado como presunto integrante de la banda criminal «Los Lobos del Sur».

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Durante la intervención, en su poder se halló una pistola marca Taurus, calibre 3.80 mm, abastecida con ocho municiones, así como otra pistola de marca Glock provista de trece cartuchos.

Culminada la audiencia de incoación de proceso inmediato, la jueza a cargo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia dispuso el inmediato internamiento de Ruíz Chacón en el establecimiento penitenciario de Cambio Puente, donde cumplirá la medida coercitiva.

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