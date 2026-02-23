Corte de Piura se une a la lucha contra la criminalidad en el transporte multimodal

Representantes de la Policía Nacional y del Ministerio Público destacaron la importancia de la colaboración entre las autoridades. Fuente: Difusión.

Representantes de la Policía Nacional y del Ministerio Público destacaron la importancia de la colaboración entre las autoridades. Fuente: Difusión.

Hoy, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, participó en la reunión descentralizada con transportistas multimodal, realizada en el auditorio de la I.E PNP Bacilio Ramírez Peña.

El encuentro, organizado por el Ministerio del Interior, tuvo como objetivo abordar la lucha contra el crimen organizado y analizar la problemática de la criminalidad que afecta a los diferentes gremios del sector transporte, con especial énfasis en el transporte multimodal.

Durante la reunión se discutieron estrategias operativas para prevenir y combatir los delitos que afectan a los transportistas, así como la importancia de fortalecer el intercambio de información entre los entes rectores, con el fin de garantizar una acción coordinada y efectiva.

Además, la actividad contó con la participación de representantes de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, quienes destacaron la necesidad de una colaboración estrecha entre autoridades judiciales, policiales y el sector transporte para proteger a los ciudadanos y resguardar la seguridad en las rutas.