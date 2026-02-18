Corte del Santa convoca a mujeres líderes para integrar el Programa de Orientadoras Judiciales

La Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia del Santa ha iniciado una convocatoria abierta dirigida a mujeres líderes de los diversos pueblos y asentamientos humanos de su jurisdicción, con el objetivo de incorporarlas al programa "Orientadoras Judiciales".

Esta iniciativa busca identificar a mujeres con vocación de servicio y espíritu luchador para que actúen como un puente directo entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Las seleccionadas recibirán capacitación continua en temas legales básicos, violencia familiar y derechos fundamentales, permitiéndoles guiar de manera efectiva a los integrantes de su comunidad sobre cómo y dónde hacer valer sus derechos.

La Dra. Duany Carrasco Guevara, magistrada responsable del programa, viene liderando una exhaustiva labor de campo, recorriendo personalmente junto a su equipo de trabajo, diversos pueblos jóvenes de Chimbote, Nuevo Chimbote y Santa para sensibilizar a la población e invitar a las lideresas vecinales a sumarse a esta red de apoyo social. Estos recorridos se vienen realizando fuera del horario judicial.

"Buscamos a mujeres comprometidas con su realidad, que deseen empoderarse a través del conocimiento legal para ayudar a quienes más lo necesitan en sus barrios. Una Orientadora Judicial es una aliada estratégica para que la justicia llegue a los rincones donde existe mayor vulnerabilidad", destacó la magistrada, quien además informó que continuarán visitando más pueblos de nuestra jurisdicción con la finalidad de ampliar la cobertura de este programa y acercar los servicios de justicia a toda la población.

Inscripciones y requisitos

Las mujeres interesadas en formar parte de este programa de voluntariado tienen plazo para inscribirse hasta el 27 de febrero. El proceso se puede realizar de dos formas: Presencial, en las oficinas del Tercer Juzgado de Familia ubicado en Av. José Galvez 235, segundo piso – Chimbote (frente al banco de la Nación) y telefónica comunicándose al número 936 017 713.