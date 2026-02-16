Dr. Oscar Pérez Sánchez lidera izamiento del pabellón nacional en el frontis de la Sede Judicial

Como todos los lunes a las 8:00 a. m., el presidente de esta Corte Superior, Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, encabezó el izamiento del Pabellón Nacional en el frontis de la institución, acompañado de funcionarios y servidores judiciales de la sede central. Esta iniciativa busca fortalecer y promover la identidad nacional y el respeto a nuestros símbolos patrios. El acto cívico se realiza de manera obligatoria todos los lunes, de acuerdo a lo dispuesto mediante D.S. N° 127-2025-PCM.