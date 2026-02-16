Dr. Oscar Pérez Sánchez lidera izamiento del pabellón nacional en el frontis de la Sede Judicial
El presidente de la Corte Superior, Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, lideró el izamiento del Pabellón Nacional, reafirmando la identidad nacional y el respeto a los símbolos patrios.
Como todos los lunes a las 8:00 a. m., el presidente de esta Corte Superior, Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, encabezó el izamiento del Pabellón Nacional en el frontis de la institución, acompañado de funcionarios y servidores judiciales de la sede central. Esta iniciativa busca fortalecer y promover la identidad nacional y el respeto a nuestros símbolos patrios. El acto cívico se realiza de manera obligatoria todos los lunes, de acuerdo a lo dispuesto mediante D.S. N° 127-2025-PCM.