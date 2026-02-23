Presidente de la Corte de Piura recibió visita protocolar de comandante de la Primera Zona Naval

La colaboración busca impulsar acciones alineadas con los objetivos institucionales del Poder Judicial y la Marina de Guerra del Perú. Fuente: Difusión.

La colaboración busca impulsar acciones alineadas con los objetivos institucionales del Poder Judicial y la Marina de Guerra del Perú. Fuente: Difusión.

Hoy el contralmirante Jorge Guillermo Calizaya Portal, Comandante de la Primera Zona Naval, visitó al presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro.

Durante el saludo protocolar ambos reafirmaron su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con el objetivo de fortalecer las relaciones interinstitucionales y de esta manera poder realizar acciones que favorezcan a la población piurana, esto de acuerdo a los objetivos institucionales del Poder Judicial y Marina de Guerra del Perú.