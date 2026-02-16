HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte del Santa convierte tres juzgados para atención exclusiva de procesos judiciales en etapa de ejecución

El consejero Carlos Zavaleta Grandez anunció que, para el 20 de febrero, se finalizará la redistribución de expedientes de ejecución entre juzgados laborales en la Corte del Santa.

La reunión también dio lugar a acuerdos sobre la reasignación de expedientes en ejecución. Fuente: Difusión.
La reunión también dio lugar a acuerdos sobre la reasignación de expedientes en ejecución. Fuente: Difusión.

Tras la visita técnica realizada por el consejero Carlos Zavaleta Grandez y un equipo de trabajo del Programa Presupuestal 0099, en una reciente reunión con magistrados y personal jurisdiccional del Módulo Laboral de la Corte del Santa, se determinó que al 20 de febrero de este año se concluirá con la redistribución de los expedientes en ejecución del Primer y Segundo Juzgado de Paz Letrado Laboral, hacia el Tercer Juzgado de Paz Letrado Laboral. Esto, como parte de la implementación del proyecto piloto que consiste en convertir tres órganos jurisdiccionales para que se dediquen exclusivamente a la etapa de ejecución.

La ejecución de sentencias en el Poder Judicial, representa el 70 % de la carga procesal en nuestros órganos jurisdiccionales. Por esa razón, se ha dispuesto la conversión de juzgados laborales para que se dediquen exclusivamente a atender esa etapa en materia laboral. En la Corte del Santa se convirtieron el Tercer Juzgado de Paz Letrado Laboral, el Segundo Juzgado de Trabajo, y Quinto Juzgado de Trabajo.

Además del consejero Zavaleta, participaron en la reunión, la Dra. Ruty Prado Huamán; responsable de seguimiento y monitoreo del PPR 0099-PP0099, Ronald Ramírez Cruzado, analista de procesos; el Lic. Mariano Chávez Cervera, administrador del Módulo Laboral; los ingenieros Miguel Carrión Franco, y Alen Lecca Tapia, coordinador de Informática, y jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo.

Asimismo, los ingenieros Carlos Castillo Babastre, responsable de Estadística y Juan Jara Calero, asistente administrativo del Módulo Laboral.

Otros de los acuerdos, contempla que se continuará con la reasignación de expedientes en ejecución para los secretarios de los órganos convertidos.

