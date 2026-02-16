Dictan nueve meses de prisión preventiva para lavacarros por tentativa de homicidio

Juan Jesús Velásquez Vargas (23), el limpia carros que acuchilló a uno de sus compañeros de trabajo en el interior de una céntrica pollería, permanecerá internado en el penal de Cambio Puente por nueve meses, por disposición del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte del Santa, quien declaró fundado el pedido de prisión preventiva en su contra.

El imputado atacó con un cuchillo de cocina a Anthony Charly Delgado Azaña (37), quien también se dedica a lavar carros en la tercera cuadra del jirón Manuel Ruiz, en el centro de Chimbote. Según el agraviado, ambos sostuvieron una discusión, y el agresor se retiró. A los pocos minutos sintió un hincón en la espalda y al voltear se percató que Velásquez Vargas tenía un arma punzocortante en la mano, con la que le propinó varios cortes.

Buscando refugio, la víctima ingresó a la pollería Kikiriki, seguido de su atacante, quien intentó acuchillarlo nuevamente para luego retirarse. Efectivos policiales que fueron alertados del hecho lograron capturarlo por el jirón Tumbes.

La magistrada Karina Medina Machado, declaró fundado el pedido de internamiento preventivo por nueve meses de Juan Velásquez, quien será juzgado por el delito de homicidio en grado de tentativa.