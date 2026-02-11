HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte del Santa conforma grupo de trabajo para fortalecer prevención de desastres

La Corte Superior de Justicia del Santa crea un Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres, asegurando la prevención y control de riesgos ante posibles emergencias.

Este organismo busca integrar la Gestión del Riesgo de Desastres en la planificación institucional. Fuente: Difusión.

Con el objetivo de fortalecer la prevención, reducción y control de riesgos ante posibles desastres, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Santa conformó el Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres correspondiente al período 2026, a través de la Resolución Administrativa N° 0000076-2026-P-CSJSJA-PJ.

El grupo, presidido por el Dr. Oscar Ramiro Pérez Sánchez, presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, integra a funcionarios titulares de la institución: Julissa Cisneros García (gerente de Corte), Gerardo Azabache Hervias (jefe de la Unidad Administrativa de Finanzas), Alem Lecca Tapia (jefe de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo) y Jaime Cerna Gil (coordinador de Seguridad).

El Grupo de Trabajo tiene como funciones principales elaborar el Programa Anual de Actividades y el Reglamento Interno, coordinar con CENEPRED e INDECI para asistencia técnica, impulsar la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en la planificación institucional y presupuestal, articular acciones a nivel nacional con las Cortes Superiores de Justicia, y evaluar medidas para reducir riesgos identificados, contribuyendo a una justicia más resiliente, segura y continua ante emergencias.

