Reconocen compromiso de Janet Tello Gilardi con mejores laboral del personal judicial

En el marco de la ceremonia por el 31 Aniversario de creación, la Corte Superior de Lima Norte expresó su reconocimiento a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, debido a su firme compromiso con la dignificación y mejora de las condiciones laborales del personal de la institución.

Así, el presidente del referido distrito judicial, Juan Carlos Santillán Tuesta, hizo entrega de una placa recordatoria a Tello Gilardi, segunda mujer en la historia en presidir el Poder Judicial, considerada por ello “símbolo de igualdad de oportunidad y liderazgo femenino en la Judicatura”.

En el evento solemne, realizado en la sede principal de la referida corte, en el distrito de Independencia, participaron jueces supremos, magistradas, magistrados de diversas instancias, así como personal administrativo de la jurisdicción.

A través de una resolución administrativa, la corte destacó que Tello Gilardi, desde el primer día de su gestión, asumió como prioridad la reivindicación de los derechos laborales con la concreción de dos hitos de gran trascendencia para el poder del Estado a su cargo.

Estos son la Ley N. 32504, que incorpora a las y los trabajadores CAS al régimen 728, y la Ley N° 32509, sobre una nueva escala remunerativa, las cuales reivindican derechos de miles de servidores y servidoras judiciales que padecían la precariedad de los contratos temporales.

Cabe señalar que las referidas leyes fueron promovidas por iniciativa de Tello Gilardi en coordinación con la Sala Plena de la Corte Suprema, habiendo realizado gestiones ante las comisiones de Presupuesto y de Justicia del Congreso, así como ante el Poder Ejecutivo.

Vocación por acercar justicia

En la resolución, leída durante la ceremonia, se reconoce que la hoy titular del Poder Judicial ha demostrado una profunda vocación para acercar la justicia a las poblaciones más vulnerables en su calidad de presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia.

De ese modo, impulsó diversas iniciativas orientadas a lograr una justicia más accesible, inclusiva y cercana como llevar el servicio de justicia itinerante a más de 700 comunidades alejadas del país, lo cual ha beneficiado a alrededor de 28 mil personas.

De igual modo, orientación y atención legal a más de 20 mil personas en condición vulnerabilidad con el ingreso de más de 1 mil 600 demandas y realizar cientos de audiencias y sentencias. En el documento, se destaca, además, el compromiso de Tello Gilardi con la incorporación del enfoque de género en la administración de justicia, para impartir esta con igualdad, sin discriminación y como obligación de jueces y juezas para erradicar la violencia.

“Tales iniciativas evidencian su compromiso por derribar barreras geográficas: culturales, y lingüísticas en el acceso a la justicia, acercando la administración de justicia a los sectores más vulnerables y remotos del país, en consonancia con los principios de inclusión y equidad”, se subraya.

También remarcó que la máxima autoridad judicial afianzó el proceso de modernización y fortalecimiento institucional con el impulso de la transformación digital de la justicia, ampliando el uso del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica.

Asimismo que ha fortalecido la implementación de las unidades de flagrancia, que constituyen un modelo de justicia para combatir la inseguridad ciudadana al integrar operadores de justicia y dar respuesta inmediata y eficaz frente a la criminalidad.

Corte Pionera

Durante su discurso, Tello Gilardi expresó sentirse honrada y agradeció la distinción en el marco del Aniversario de la Corte de Lima Norte, donde resaltó su deber como máxima autoridad para continuar adelante con unidad, firmeza e independencia.

“Este reconocimiento que me ha hecho la Corte de Justicia de Lima Norte realmente lo siento en el fondo del corazón como un compromiso para seguir en el fortalecimiento de la administración de justicia”, señaló la magistrada.

En su alocución, recordó diversas iniciativas “pioneras” que ha impulsado esta corte, entre ellas la modernización de la línea de producción y almacenamiento de microformas digitales certificadas, lo cual, de junio a la fecha, obtuvo 236 mil imágenes y 1 mil 276 expedientes con valor legal.

Rememoró, además, que, en este distrito judicial nació uno de los programas sociales más emblemáticos del Poder Judicial: “Justicia en tu Comunidad”, que permitió acercar la justicia a la ciudadanía mediante la promoción de valores democráticos y derechos fundamentales.

También resalto que Lima Norte ha sido la primera corte superior del país en certificar el Sistema de Gestión Antisoborno, así como el Expediente Judicial Electrónico.

Inaugura módulo

Tras la ceremonia, la máxima autoridad judicial inauguró el Módulo Corporativo Laboral de esta corte, una infraestructura donde funcionarán los órganos laborales en condiciones adecuadas, y que representa una nueva forma de organización de trabajo moderno y eficiente.

“Este es nuevo inicio con nueva sede y su unificación en su solo espacio fortalecerá la coordinación, eficiencia, la celeridad procesal y el acceso a la justicia en materia laboral”, dijo Tello Gilardi.

Cabe señalar que el 29 de noviembre de 1994, tras la creación del Subdistrito Judicial de Lima Norte y su posterior constitución como Distrito Judicial del Cono Norte, nació oficialmente la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

Su jurisdicción abarca los distritos de San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos, Comas, Carabayllo y la provincia de Canta, con un total 179 jueces y juezas, así como 1 mil 350 servidores jurisdiccionales y administrativos, quienes sostienen la labor de impartir justicia.*DATO*Cabe señalar que en el evento también fue reconocidos el juez supremo titular Carlos Calderón Puertas y los jueces supremos provisionales José Neyra Flores, Gabino Espinoza Ortiz y Dante Terrel Crispín por su valiosa contribución al fortalecimiento del servicio de justicia en el Distrito Judicial de Lima Norte.