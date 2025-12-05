HOYSuscripcion LR Focus

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: selecciones conocerán a sus rivales en fase de grupos     
Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     
Judicialidad

Confirman 20 años de cárcel para sujeto que abusó de menor con habilidades diferentes

El abuso se cometió en Nuevo Chimbote entre enero de 2016 y febrero de 2017, cuando la víctima, con retardo mental moderado, tenía apenas 11 años.

La denuncia salió a la luz en 2017, durante un tratamiento en Lima. Fuente: Difusión.
Condena confirmada. Julio César De Coll Llanos debe cumplir con un encierro de 20 años tras las rejas del penal de Cambio Puente, luego que la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, declarara infundada su apelación a la sentencia en su contra por el delito de violación sexual de persona en incapacidad de resistir.

El abuso ocurrió en el asentamiento humano Tierra Prometida en Nuevo Chimbote, entre enero de 2016 y febrero de 2017, cuando la agraviada, quien padece de retardo mental moderado, tenía 11 años. De Coll Llanos vivía cerca a su vivienda y aprovechaba cuando la víctima llegaba a jugar con su menor hija, para cometer la agresión sexual. Para evitar que lo denuncie, la amenazaba con matar a su mamá.

Cuando la menor fue llevada a Lima para su tratamiento en el Instituto de Salud Mental Noguchi en el 2017, se descubrió que fue víctima de abuso.

Las investigaciones del Ministerio Público individualizaron a Julio De Coll como el autor del delito y en primera instancia, fue sentenciado a 20 años de pena privativa de la libertad. Confiado en revertir el fallo condenatorio, interpuso un recurso de apelación, alegando que la menor en su estado, la menor no podría haber reconocido plenamente a su agresor.

Tras analizar el caso, los integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa, declararon infundada la apelación y ordenaron la búsqueda y captura de Juilo César De Coll, para su internamiento en el penal de Cambio Puente.

