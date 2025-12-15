HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Justicia en tu Comunidad capacitó a 50 internas del penal de Cambio Puente

Sobre prestación de servicios a la comunidad.

Al finalizar, las internas participaron activamente formulando preguntas al ponente. Fuente: Difusión.
Al finalizar, las internas participaron activamente formulando preguntas al ponente. Fuente: Difusión.

Capacitación a la población penal. La coordinación distrital del Programa de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte del Santa, dictó una charla informativa denominada “Prestación de servicios a la comunidad”, a medio centenar de internas del centro penitenciario de Cambio Puente.

La actividad forma parte del eje de trabajo N° 9: Privación de la libertad de Justicia en tu Comunidad, y estuvo a cargo del magistrado Ángel Ampuero Ucañán, juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Casma, quien contó con el apoyo de los abogados, Victor Álvarez Montañéz, Juan Carlos Amaya Torres, y el ingeniero Jimmi Paz Marines.

Al culminar la charla, las internas formularon diversas interrogantes sobre el tema expuesto al ponente, quien las absolvió a plenitud.

