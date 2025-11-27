HOYSuscripcion LR Focus

Se inauguraron nuevos ambientes de carceletas para la policía de flagrancia

La Corte Superior de Justicia del Santa inauguró nuevas carceletas que mejorarán la atención a detenidos y optimizarán el trabajo de la Policía de Flagrancia. Las mejoras garantizan un manejo más seguro y eficiente de los intervenidos.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de la Corte del Santa por una justicia oportuna y efectiva. Fuente: Difusión.
Esta iniciativa refuerza el compromiso de la Corte del Santa por una justicia oportuna y efectiva. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia del Santa inauguró nuevos ambientes de carceletas destinados a fortalecer el trabajo de la Policía de Flagrancia y optimizar la atención de las personas detenidas puestas a disposición de esta unidad especializada. Estas mejoras permitirán un manejo más seguro, ordenado y eficiente de los intervenidos por delitos en flagrancia, asegurando un proceso inmediato y el respeto de los derechos fundamentales, en beneficio de una justicia oportuna y efectiva.

La ceremonia protocolar fue presidida por el titular de esta Corte Superior, Dr. Óscar Pérez Sánchez, y contó con la participación de altas autoridades del sistema de justicia: el Dr. Guillermo Ferro Ramírez fiscal suoerior titilar del Distrito Fiscal del Santa, el jefe (e) de la DIVOPUS Chimbote, Cmdt. PNP William Silva Jara, el coordinador de la Defensa Pública, Dr. Teófilo Blas Oliva. De manera virtual participó el secretario técnico de la Comisión Nacional de Implementación de las Unidades de Flagrancia en el Perú, Dr. Edman Rodriguez Vásquez. También estuvieron presentes magistrados, fiscales, abogados de la defensa pública y policías asignados a la Unidad de Flagrancia.

Luego del discurso de inauguración a cargo del presidente de esta Corte Superior, Dr. Oscar Pérez Sánchez, se hizo la entrega de la resolución administrativa que dispone la cesión de los ambientes físicos para las carceletas de la Unidad de Flagrancia, a la PNP. Seguidamente, las autoridades hicieron un recorrido por los ambientes inaugurados. De esta manera, la Corte del Santa reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la respuesta rápida frente al delito y mejorar la atención a la ciudadanía.

