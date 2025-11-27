HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de Santa participó en actividades organizadas por la instancia distrital de concertación de Nuevo Chimbote

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el Segundo Juzgado de Violencia Familiar de Santa realizó actividades de sensibilización en Nuevo Chimbote.

Se brindó orientación sobre derechos, rutas de denuncia y protección a mujeres. Fuente: Difusión.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el Segundo Juzgado de Violencia Familiar de la Corte Superior de Justicia del Santa, que despacha la Dra. Pamela Tello Casana, participó activamente en diversas actividades desarrolladas en el distrito de Nuevo Chimbote, reafirmando el compromiso institucional con la prevención, sensibilización y erradicación de toda forma de violencia hacia las mujeres.

La jornada inició con la feria informativa realizada en el campus de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), donde el equipo del juzgado brindó orientación sobre los servicios judiciales, las rutas de denuncia y los mecanismos de protección vigentes. En este espacio también participaron la PNP, Comisaría de la Familia, el CEM de Nuevo Chimbote, la Red de Salud, el CAMF y otras instituciones que integran el sistema de protección.

Asimismo, representantes de la Corte del Santa se sumaron a las actividades conmemorativas efectuadas en la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote, que comprendieron una paraliturgia en memoria de las mujeres víctimas de feminicidio; el pintado simbólico de manos como acto de compromiso institucional por la no violencia, la lectura de reseñas en homenaje a víctimas, el encendido de velas y la formación del lazo blanco como emblema de reflexión social.

De igual modo, durante el II Encuentro de Mujeres “Fortaleciendo la Voz Femenina”, el juez del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial, Efer Díaz Uriarte, ofreció una ponencia que permitió profundizar en los alcances de la Ley N.° 30364, las rutas de denuncia y los mecanismos de protección disponibles para las mujeres, aportando claridad sobre el rol del sistema de justicia y fortaleciendo el conocimiento de las participantes.

