Unidad de Flagrancia presente en feria por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia del Santa participó en la 8° Feria Nacional Simultánea "Llapanchikpaq Justicia", en Huarmey, promoviendo la no violencia contra las mujeres.

La actividad buscó acercar los servicios judiciales a la comunidad e impulsar el compromiso institucional. Fuente: Difusión.
La Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia del Santa participó activamente en la 8° Feria nacional Simultánea Llapanchikpaq Justicia "Por la No Violencia contra las Mujeres", realizada en la ciudad de Huarmey. Durante la jornada, el administrador de la unidad, Ing. Ever Quesquén Vásquez, junto al personal especializado, brindó información a la ciudadanía sobre la importante labor que realiza este órgano judicial, destacando la atención inmediata de los casos en flagrancia y la resolución ágil de los procesos, lo que permite una efectiva y oportuna acción de la justicia.

Asimismo, se explicó a la población el trabajo articulado que desarrollan los operadores de justicia dentro de la Unidad de Flagrancia, detallando su funcionamiento y los tipos de casos que allí se atienden, entre ellos agresiones, delitos contra la mujer e integrantes del grupo familiar, y otros hechos delictivos evidentes.

La participación en esta feria permitió acercar aún más los servicios de justicia a la comunidad y reforzar el compromiso institucional con la lucha contra la violencia hacia la mujer.

