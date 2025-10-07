HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Juzgado Penal Colegiado sentencia a 15 de años de prisión a exrecluso que intentó robar cien mil dólares

Erick Fernando Barreto Custodio fue sentenciado a 15 años, 2 meses y 8 días de cárcel por intentar robar más de 100 mil dólares a un empresario cerca de una comisaría.

Barreto, de 24 años, había estado en prisión por un asalto anterior a un cambista. Fuente: Difusión.
Barreto, de 24 años, había estado en prisión por un asalto anterior a un cambista. Fuente: Difusión.

Un sujeto que intentó robarle más de cien mil dólares a un empresario cerca a una delegación policial, fue sentenciado a 15 años, dos meses y ocho días de pena privativa de la libertad. Erick Fernando Barreto Custodio (24), fue encontrado culpable del delito de robo agravado en grado de tentativa por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia del Santa.

El hecho que generó el proceso penal ocurrió el 27 de setiembre del año pasado alrededor de las 10.30 de la mañana. Ese día, el agraviado acudió a una entidad bancaria del centro de la ciudad. Tras retirar 110 mil dólares los guardó en su mochila, salió hacia la avenida José Pardo y abordó un colectivo.

Durante el trayecto, se percató que era seguido por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Ante un inminente asalto, decidió bajar frente a la sede de la Policía de Tránsito, ubicada en la esquina del jirón Callao.

Mientras ingresaba corriendo a la sede policial, uno de los delincuentes corrió tras él con una pistola gritando que se detenga. Un efectivo policial que se percató del asalto persiguió al delincuente a bordo de su automóvil y logró atraparlo. Además, recogió el arma abastecida que el hampón arrojó en su huida.

Tras evaluar las pruebas durante el juicio oral, el Juzgado Penal de Apelaciones de la Corte del Santa encontró responsabilidad en Erick Fernando Barreto Custodio y le impuso 15 años, dos meses y ocho días de pena privativa de la libertad, así como el pago de una reparación civil de 2 mil soles.

El sentenciado estuvo preso cinco años por el asalto a un sexagenario cambista en el 2019.

