Corte del Santa participa activamente en pasacalle y feria de sensibilización contra la violencia hacia la mujer

La Corte Superior de Justicia del Santa participó de manera activa en el Pasacalle y Feria de Sensibilización para la Prevención de la Violencia contra la Mujer, actividad organizada por la Instancia Provincial de Concertación para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de la Provincia del Santa, realizada el pasado viernes 19 de setiembre en el distrito de Chimbote.

En representación de la Corte del Santa, la magistrada Ana Príncipe Leal y los servidores judiciales del Primer Juzgado de Familia Transitorio participaron de la jornada, reafirmando el compromiso institucional con la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la protección de los integrantes del grupo familiar.

El pasacalle se llevó a cabo en el Asentamiento Humano “Sin Fronteras” y en diversas zonas aledañas, donde se informó a la población acerca de los alcances de la Ley N.° 30364, que establece medidas de prevención, atención y protección frente a la violencia familiar. Los vecinos participaron activamente en dinámicas como la ruleta informativa, donde absolvieron sus dudas, recibieron orientación y accedieron a premios.

La actividad concitó gran acogida entre la población, que valoró la presencia de las instituciones en su comunidad y la importancia de promover una cultura de prevención de la violencia desde el contacto directo con la ciudadanía.

Estas acciones se enmarcan en el cumplimiento del Eje II del Plan de Trabajo 2025, referido a la Promoción de las Políticas en materia de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar: Prevención, Atención y Protección, consolidando así el rol protagónico de nuestra institución en el trabajo articulado para erradicar la violencia.