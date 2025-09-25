HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     ¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     ¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     
Judicialidad

Corte del Santa participa activamente en pasacalle y feria de sensibilización contra la violencia hacia la mujer

La Corte Superior de Justicia del Santa participó en el Pasacalle y Feria de Sensibilización por la Prevención de la Violencia contra la Mujer, realizado el 19 de setiembre en Chimbote.

Representantes de la Corte reafirmaron su compromiso institucional con la lucha contra la violencia. Fuente: Difusión.
Representantes de la Corte reafirmaron su compromiso institucional con la lucha contra la violencia. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia del Santa participó de manera activa en el Pasacalle y Feria de Sensibilización para la Prevención de la Violencia contra la Mujer, actividad organizada por la Instancia Provincial de Concertación para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de la Provincia del Santa, realizada el pasado viernes 19 de setiembre en el distrito de Chimbote.

En representación de la Corte del Santa, la magistrada Ana Príncipe Leal y los servidores judiciales del Primer Juzgado de Familia Transitorio participaron de la jornada, reafirmando el compromiso institucional con la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la protección de los integrantes del grupo familiar.

El pasacalle se llevó a cabo en el Asentamiento Humano “Sin Fronteras” y en diversas zonas aledañas, donde se informó a la población acerca de los alcances de la Ley N.° 30364, que establece medidas de prevención, atención y protección frente a la violencia familiar. Los vecinos participaron activamente en dinámicas como la ruleta informativa, donde absolvieron sus dudas, recibieron orientación y accedieron a premios.

La actividad concitó gran acogida entre la población, que valoró la presencia de las instituciones en su comunidad y la importancia de promover una cultura de prevención de la violencia desde el contacto directo con la ciudadanía.

Estas acciones se enmarcan en el cumplimiento del Eje II del Plan de Trabajo 2025, referido a la Promoción de las Políticas en materia de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar: Prevención, Atención y Protección, consolidando así el rol protagónico de nuestra institución en el trabajo articulado para erradicar la violencia.

Notas relacionadas
Muere escolar de 16 años tras recibir golpiza de vecinos en Chimbote: lo confundieron con un ladrón

Muere escolar de 16 años tras recibir golpiza de vecinos en Chimbote: lo confundieron con un ladrón

LEER MÁS
Dictan 9 meses de prisión preventiva para cuatro detenidos por minería ilegal

Dictan 9 meses de prisión preventiva para cuatro detenidos por minería ilegal

LEER MÁS
Juzgado de Familia de Casma se trasladó a Yaután para realizar audiencias presenciales

Juzgado de Familia de Casma se trasladó a Yaután para realizar audiencias presenciales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nueve meses de prisión preventiva para primos que golpearon salvajemente a menor y le causaron la muerte

Nueve meses de prisión preventiva para primos que golpearon salvajemente a menor y le causaron la muerte

LEER MÁS
Corte de Lambayeque y Municipalidad de Chiclayo coordinan poda de jardines y ordenamiento de estacionamiento en sede Manuel Huangal Naveda

Corte de Lambayeque y Municipalidad de Chiclayo coordinan poda de jardines y ordenamiento de estacionamiento en sede Manuel Huangal Naveda

LEER MÁS
Poder Judicial lleva servicios gratuitos a San Jacinto

Poder Judicial lleva servicios gratuitos a San Jacinto

LEER MÁS
Juramenta nuevo integrante del Consejo Ejecutivo Distrital de Piura

Juramenta nuevo integrante del Consejo Ejecutivo Distrital de Piura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima hoy, 24 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Judicialidad

Corte de Lambayeque cerró dos semanas de reflexión académica con ponencia sobre inteligencia artificial

Corte de Lambayeque capacita a Jueces de Paz en temas de violencia familiar y atención a población vulnerable

Corte de Lambayeque y Municipalidad de Chiclayo coordinan poda de jardines y ordenamiento de estacionamiento en sede Manuel Huangal Naveda

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota