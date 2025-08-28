Jueces del Módulo de Justicia de Huarmey juramentaron y capacitaron a estudiantes del programa de Jueces Escolares

En el marco del Programa de Jueces Escolares, impulsado por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia del Santa, los magistrados del Módulo de Justicia de Huarmey, Dr. William Torres Contreras y Dr. Eruin Sandonas Olivares, realizaron la juramentación de los jueces escolares de las instituciones educativas Gerónimus College, Inca Garcilaso de la Vega, Industrial Piloto Miguel Grau, San Juan Bosco y Santa Rosa de Santo Domingo.

Para fortalecer la labor de los escolares, se han desarrollado diversas capacitaciones con la participación de los servidores judiciales Juana Iris Cancino León Gina Alva Jara y Marisa Garavito, quienes abordaron temas prácticos sobre Técnicas de Negociación, Mediación y Conciliación y, Elaboración de actas.

Estas actividades tienen como propósito fortalecer el liderazgo estudiantil, la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos en los colegios de nuestra jurisdicción, y reafirmar el compromiso de nuestra institución, de acercar la justicia a la comunidad educativa y de fomentar el protagonismo de los estudiantes como agentes de cambio en sus instituciones y entornos sociales.