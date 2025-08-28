HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Judicialidad

Jueces del Módulo de Justicia de Huarmey juramentaron y capacitaron a estudiantes del programa de Jueces Escolares

El programa de la Corte del Santa incluye capacitaciones en Técnicas de Negociación, Mediación, Conciliación y elaboración de actas, impartidas por servidores judiciales.

Estas iniciativas buscan promover el liderazgo estudiantil, la cultura de paz y la resolución pacífica. Fuente: Difusión.
Estas iniciativas buscan promover el liderazgo estudiantil, la cultura de paz y la resolución pacífica. Fuente: Difusión.

En el marco del Programa de Jueces Escolares, impulsado por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de la Corte Superior de Justicia del Santa, los magistrados del Módulo de Justicia de Huarmey, Dr. William Torres Contreras y Dr. Eruin Sandonas Olivares, realizaron la juramentación de los jueces escolares de las instituciones educativas Gerónimus College, Inca Garcilaso de la Vega, Industrial Piloto Miguel Grau, San Juan Bosco y Santa Rosa de Santo Domingo.

Para fortalecer la labor de los escolares, se han desarrollado diversas capacitaciones con la participación de los servidores judiciales Juana Iris Cancino León Gina Alva Jara y Marisa Garavito, quienes abordaron temas prácticos sobre Técnicas de Negociación, Mediación y Conciliación y, Elaboración de actas.

Estas actividades tienen como propósito fortalecer el liderazgo estudiantil, la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos en los colegios de nuestra jurisdicción, y reafirmar el compromiso de nuestra institución, de acercar la justicia a la comunidad educativa y de fomentar el protagonismo de los estudiantes como agentes de cambio en sus instituciones y entornos sociales.

Notas relacionadas
Dos homicidios en las últimas 24 horas

Dos homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Corte del Santa realiza diligencia gratuita de toma de muestras a pareja de sordomudos para determinar paternidad

Corte del Santa realiza diligencia gratuita de toma de muestras a pareja de sordomudos para determinar paternidad

LEER MÁS
Juzgado de Huarmey realizó dos audiencias al inicio de Jornada Extraordinaria de Descarga

Juzgado de Huarmey realizó dos audiencias al inicio de Jornada Extraordinaria de Descarga

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Piura recibe la visita de Procurador Público especializado en Delitos de Tráfico

Corte de Piura recibe la visita de Procurador Público especializado en Delitos de Tráfico

LEER MÁS
Presidenta inaugura nuevo ambiente en el Servicio Unificado de Notificaciones y entrega chalecos de identificación a personal del área

Presidenta inaugura nuevo ambiente en el Servicio Unificado de Notificaciones y entrega chalecos de identificación a personal del área

LEER MÁS
Unidad de Flagrancia de Tumbes ordena 6 meses de prisión preventiva por incautación de municiones

Unidad de Flagrancia de Tumbes ordena 6 meses de prisión preventiva por incautación de municiones

LEER MÁS
Presidente de la Corte de Piura da inicio a Jornada Judicial Extraordinaria de Descarga Procesal

Presidente de la Corte de Piura da inicio a Jornada Judicial Extraordinaria de Descarga Procesal

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Judicialidad

Pobladores de Montero recibieron atención judicial médica legal psicológica y vocacional en jornada de justicia itinerante

Más de 120 adultos mayores participaron en taller sobre promoción de sus derechos

Presidente de la Corte de Sullana felicita a los jueces, juezas y servidores judiciales por superar meta de producción en un 170% en Jornada Judicial Extraordinaria

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota