Corte del Santa realiza diligencia gratuita de toma de muestras a pareja de sordomudos para determinar paternidad

La diligencia contó con un especialista en lenguaje de señas para garantizar la comprensión. Fuente: Difusión.

En el marco de la Jornada Judicial Extraordinaria, la Corte Superior de Justicia del Santa llevó a cabo una diligencia especial de toma de muestras biológicas a una pareja de personas sordomudas, con el fin de determinar la paternidad de una menor. La prueba se realizó de manera gratuita gracias a las gestiones impulsadas desde el Primer Juzgado de Paz Letrado de Familia.

La jueza Sheyla Vásquez Arroyo, titular de dicho despacho, dispuso esta medida y, considerando la situación de vulnerabilidad y los escasos recursos económicos de las partes, gestionó la gratuidad de la pericia ante el laboratorio Biolinks, institución que colaboró para hacer posible la realización del análisis de ADN sin costo alguno.

Dada la condición de sordomudez de los involucrados, la diligencia se desarrolló con la participación de un especialista en lenguaje de señas, garantizando así la accesibilidad, el respeto a los derechos y el pleno entendimiento de las actuaciones judiciales. Este esfuerzo refleja el compromiso del Poder Judicial con la inclusión, la equidad y el acceso a la justicia para todas y todos.

En la diligencia ambos partes estuvieron asistidos además por sus abogados. La demandante fue asistida por Dra.Tatiana Robles Encinas, defensora pública del Ministerio de Justicia.