Martín Vizcarra será trasladado al Penal de Ancón II     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Judicialidad

Juzgado de Huarmey realizó dos audiencias al inicio de Jornada Extraordinaria de Descarga

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Huarmey seguirá sus actividades procesales a lo largo del día, con un compromiso firme de avanzar en los casos.

Se llevaron a cabo audiencias sobre omisión a la asistencia familiar. Fuente: Difusión.
Apenas iniciada la Jornada Judicial Extraordinaria de Descarga Procesal 2025, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Huarmey que despacha la magistrada María Julia Delgado Regalado realizó dos audiencias virtuales, como parte de las actividades procesales que realizarán a lo largo del día.

En los expedientes 293-2025 y 317-2025, ambos por omisión a la asistencia familiar, se declaró fundada la iniciación de proceso inmediato. El trabajo del personal jurisdiccional continuará hasta el fin de la jornada.

