Corte Superior de Justicia del Santa participó en simulacro nacional multipeligro

Con mucha responsabilidad, magistrados y servidores judiciales del Distrito Judicial del Santa, participaron del Simulacro Nacional Multipeligro "Por un país preparado" 2025, organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil, con la finalidad de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de la población nacional.

En nuestra sede central, a nombre del Dr. Oscar Pérez Sánchez, titular judicial, el comandante (r) PNP Enrique Larraín Sobrino, saludó a los integrantes de la familia judicial santeña, y los exhortó a respetar las disposiciones del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo y Defensa Civil para actuar con responsabilidad frente a un desastre o emergencia.

Culminado el simulacro, los representantes de los subcomités de Defensa Civil de todas las Cortes de Justicia del país, sostuvieron una reunión vía Meet, con el fin de realizar un balance de la importante actividad de prevención.