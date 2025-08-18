HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra     
Judicialidad

Corte Superior de Justicia del Santa participó en simulacro nacional multipeligro

Magistrados y servidores judiciales del Distrito Judicial del Santa participaron en el Simulacro Nacional Multipeligro "Por un país preparado" 2025, promovido por el INDECI.

El evento tuvo como objetivo fortalecer la preparación y respuesta ante desastres. Fuente: Difusión.
El evento tuvo como objetivo fortalecer la preparación y respuesta ante desastres. Fuente: Difusión.

Con mucha responsabilidad, magistrados y servidores judiciales del Distrito Judicial del Santa, participaron del Simulacro Nacional Multipeligro "Por un país preparado" 2025, organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil, con la finalidad de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de la población nacional.

En nuestra sede central, a nombre del Dr. Oscar Pérez Sánchez, titular judicial, el comandante (r) PNP Enrique Larraín Sobrino, saludó a los integrantes de la familia judicial santeña, y los exhortó a respetar las disposiciones del Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo y Defensa Civil para actuar con responsabilidad frente a un desastre o emergencia.

Culminado el simulacro, los representantes de los subcomités de Defensa Civil de todas las Cortes de Justicia del país, sostuvieron una reunión vía Meet, con el fin de realizar un balance de la importante actividad de prevención.

Notas relacionadas
8 homicidios en las últimas 24 horas

8 homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Triple asesinato en Chimbote; un policía en retiro y su hijo entre las víctimas: PNP halló 55 casquillos en la escena del crimen

Triple asesinato en Chimbote; un policía en retiro y su hijo entre las víctimas: PNP halló 55 casquillos en la escena del crimen

LEER MÁS
Adulto mayor acusado de golpear a su esposa se enfrenta con machete a policías en intervención en Chimbote

Adulto mayor acusado de golpear a su esposa se enfrenta con machete a policías en intervención en Chimbote

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jueza penal de Los Órganos ordena traslado de ciudadano ecuatoriano para ser extraditado

Jueza penal de Los Órganos ordena traslado de ciudadano ecuatoriano para ser extraditado

LEER MÁS
Juzgado Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a cadena perpetua a padre por delito de violación sexual de menor de 14 años

Juzgado Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a cadena perpetua a padre por delito de violación sexual de menor de 14 años

LEER MÁS
Unidad de Flagrancia condena a 26 años, 9 meses y 13 días de prisión a sujeto por violento robo agravado en Monsefú

Unidad de Flagrancia condena a 26 años, 9 meses y 13 días de prisión a sujeto por violento robo agravado en Monsefú

LEER MÁS
Presidente de Corte de Arequipa inaugura nuevo local de juzgado de Chorunga

Presidente de Corte de Arequipa inaugura nuevo local de juzgado de Chorunga

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Samahara Lobatón confiesa qué gastos cubría Jefferson Farfán cuando vivía con Melissa Klug: "No fue como un papá"

'Record of Ragnarok 3' se estrena en Netflix: ¿cuándo y quiénes son los nuevos personajes?

Entrenador de Gremio revela el verdadero motivo del fichaje de Erick Noriega: "Cuando analizas el mercado..."

Judicialidad

Jueza penal de Los Órganos ordena traslado de ciudadano ecuatoriano para ser extraditado

Juzgado Colegiado Supraprovincial de Sullana condena a cadena perpetua a padre por delito de violación sexual de menor de 14 años

Unidad de Flagrancia condena a 26 años, 9 meses y 13 días de prisión a sujeto por violento robo agravado en Monsefú

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Santa Rosa: Canciller Elmer Schialer y a ministro de Defensa responden ante la Comisión de Relaciones Exteriores

Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

Rafael López Aliaga: alcalde de Lima contrato a más de 30 militantes de Renovación Popular en la Municipalidad de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota