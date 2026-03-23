Sala Mixta de Camaná realizó itinerancia en el Pedregal y Aplao

En esta jornada, del 16 al 19 de marzo, se revisaron 30 expedientes y se emitieron 17 sentencias de vista. Fuente: Difusión.

En esta jornada, del 16 al 19 de marzo, se revisaron 30 expedientes y se emitieron 17 sentencias de vista. Fuente: Difusión.

La Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Camaná, presidida por el Dr. Carlos Polanco Gutiérrez y conformada por los magistrados David Sotomayor Saavedra y José Meza Miranda, se desplazó hasta las localidades de El Pedregal y Aplao para resolver, in situ, procesos judiciales y escuchar a los litigantes.

Durante esta jornada itinerante se han realizado las vistas de causa de 30 expedientes civiles, laborales, familia tutelar y contencioso administrativos; habiéndose emitido 17 sentencias de vista y 8 autos de vista.

Asimismo, se han emitido 9 sentencias penales en procesos inmediatos de violencia familiar y procesos comunes.

De esta manera, los magistrados y personal jurisdiccional que labora en la provincia de Camaná han acercado la justicia a la comunidad.

Como parte de la jornada itinerante desarrollada entre el 16 y 19 de marzo, el colegiado de la Sala Mixta se reunió con los magistrados y personal jurisdiccional y administrativo de las sedes judiciales de Aplao y El Pedregal a efecto de verificar la realidad del trabajo judicial para lograr la optimización del despacho judicial, sincronización de procesos y fortalecimiento de la comunicación mediante la habilitación de canales directos entre los jueces superiores y el personal jurisdiccional de primera instancia.

Estas actividades se han realizado con el apoyo del relator de sala, Amílcar Millán de la Cruz; el especialista de audiencias Oliver Condori Quicaña y la asistente judicial Mariela Machaca Pérez.